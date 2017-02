JEDAN OD NAJUSPJEŠNIJIH ZADARSKIH BENDOVA SLOMIO SRCA OBOŽAVATELJIMA: ‘Postolari više ne postoje’

Iako je 2016. godina bila uspješna za Postolare jer su objavili novi album Kamo sutra i održali uspješnu turneju, članovi benda su odlučili krenuti dalje.

Raspao se Postolar Tripper, jedan od najuspješnijih zadarskih bendova i nositelj nagrade Porin za najbolji klupski album. Članovi benda su tužnu vijest objavili na Radio Virovitici, piše Zadarski.hr.

Iako su se Darko Predragović i Davor Valčić razišli još krajem prošle godine, fanovi su se nadali da je riječ samo o pauzi. No, dečki su ozbiljni.

“Postolari ne postoje, razišli smo se. Nešto što je trebala biti jedna kratka pauza, ispostavilo se da će biti ipak duža… Razlozi su razni, nekako se s vremenom promijene neki prioriteti u životu, a dođe i taj zamor materijala, punih 12 godina, čak i više od kad je to sve startalo prije nego li se izrodilo u bend. Sve ima svoje vrijeme, pa tako i postolari valjda. Paul McCartney je jednom rekao: bilo koji bend, osam godina i to je to, preko toga, to je već previše. Eto, mi smo prebacili dosta”, rekao je Darko.



Bend je 2016. objavio novi album i odradio turneju, no pred Novu godinu su zaključili da je vrijeme za nove projekte.

Postolar Ptripper je nastao iz radijske emisije na zadarskom Radiju 057 gdje Davor i Dabi rade kao voditelji i glazbeni urednici. Postolar Tripper bio je jedan od imaginarnih „likova“ iz emisije. Tada su nastale prve dvije pjesme, Bodulska i Koga čega janjetine.