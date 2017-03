IAKO JE VELJAČA PROŠLA, VRIJEME MAČAKA TEK DOLAZI: U Zagrebu se traži karta više za megapopularni mjuzikl ‘Cats’

Iako je veljača prošla, vrijeme Mačaka tek dolazi! Slavni mjuzikl, nagrađivan sa svim mogućim kazališnm nagradama u Zagrebu nastupa od 22. do 24. ožujka.

Temeljen na zbirci ‘Old Possum’s Book of Practical Cats’ T.s. Elliota, mjuzikl ‘Cats’ se vratio na West End u prosincu 2014. godine ponovno ujedinivši stari kreativni tim: redatelja Trevora Nunna, pomoćnicu redatelja i koreografkinju Gillian Lynne, dizajnera Johna Napiera i skladatelja Andrewa Lloyd Webbera. Nakon druge sezone u London Palladiumu, produkcija kreće na novu turneju 2017. godine.

Nakon Dubaija, gdje nastupaju 7 dana, u Zagreb dolaze u Arenu po prvi put, a prema interesu publike, ovo bi mogao biti THE događaj godine 2017.



‘Cats’ u Zagreb dolaze već u ponedjeljak s dijelom opreme i ekipe, te će se zadržati sve do nedjelje. U samom timu ljudi koju sudjeluju na realizaciji ovog mjuzikla i koji dolaze u Zagreb iz Londona ima skoro stotinu ljudi, od glumaca, vizažista, orkestra, kostimografa, trenera do managera i scenskih radnika.

Arena će se za potrebe ovog mjuzikla pretvoriti u pravi teatar, a Zagreb u svjetsku kazališnu metropolu. Ulaznice se za ovaj mjuzikl prodaju i van granica Hrvatske, regionalno ali i u Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj.

Turneja 2016/2017 je organizirana pod produkcijskom kućom The Really Useful Theatre koja je u vlasništvu Andrewa Loyd Webbera, a u Zagreb ih dovodi bugarska tvrtka Art BG u suradnji s agencijom Outbox.

Kako su se ulaznice za sve tri predstave prodavale munjevitom brzinom radi velike potražnje, organizatori su dodali za svaku predstavu još po 300 ulaznica.

Ulaznice su i dalje dostupne preko sistema Eventim i to po sljedećim cijenama:

TRIBINA GORE B: 189 kn I 259 kn

TRIBINA DOLJE B: 329 kn i 399 kn

Za sve tri predstave PARTER je rasprodan.