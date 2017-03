GODINE IH UBILE U POJAM: Kelly Family sprema veliki povratak, no danas izgledaju potpuno neprepoznatljivo

Obiteljski pop rock folk bend Kelly Family palio je i žario devedesetih godina s nekoliko svojih uspješnica, a onda jednostavno nestao sa scene.

No, nedavno je šest članova obitelji najavilo album i turneju koju su započeli u Njemačkoj, a prvi koncerti su potpuno rasprodani. Album ‘We Got Love’ predstavili su u Dortmundu gdje je bio planiran samo jedan koncert, no zbog velike potražnje organizirali su koncerte i iduća dva dana.

Na turneju Njemačkom i Austrijom kreću sljedeće godine, a najbliže Hrvatskoj nastupit će u Beču 9. ožujka 2018. U nastavku se možete podsjetiti na neke njihove najveće hitove i vidjeti kako su se promijenili tijekom godina: