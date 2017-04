GLAZBENI FESTIVALI NA JADRANU 2017.: Ovo su događanja koja nikako ne smijete propustiti

Od Zrća i Tisnog do Pule i Primoštena, od elektronike do rocka, ljeto na Jadranskoj obali vrijeme je partyja.

Sea Star Umag, 26. i 27. svibnja

Službena stranica.



Exit tim otkriva i treći val izvođača koji će uz The Prodigy, Fatboy Slima i druge nastupiti 26. i 27. svibnja na Sea Star Festivalu u Umagu. Iz Slovenije dolazi popularno ime slovenske, ali i suvremene elektronske scene, Umek. Ekskluzivni party na Sea Staru napravit će talijanski DJ i producent Spiller, vlasnik megahita “Groovejet”, dok će im se pridružiti i domaći izvođači Petar Dundov i Marina Karamarko, DJ i producent Aney F, osnivač ljubljanskog Innocent Music labela. Od rockera ćemo slušati i gledati PipsChips&Videoclips, pulske punkere Fakofbolan, te elektro-pop bend Nipplepeople koji na Sea Star donose novi materijal.

Poreč Rise Up, 9. i 10. lipnja

Službena stranica.

Poreč dobiva novi festival – Poreč Rise Up festival, koji će se održati 9. i 10. lipnja 2017. Na platou Peškera u Poreču moći ćete poslušati glazbu koja živi u simbiozi s ljetom i morem pa će Istra opet postati najveća glazbena pozornica i središte plesa i zabave te pod porečkim nebom ugostiti brojne zvijezde kao što su John Newman, Rudimental, Roger Sanchez, Faithless DJ set by Sister Bliss, Icona Pop, Redfoo ex LMFAO i Stereo MC’s.

Hideout festival, 25. – 30. lipnja, Pag

Službena stranica.

Pet dana i pet noći partyja uz 150 izvođača – najkraći je opis Hideouta na Zrću.

Love International, 28. lipnja – 5. srpnja, Tisno

Službena stranica.

Od 28. lipnja do 5. srpnja 2017. u tjedan dana odmora praćenog glazbenom pozadinom posjetitelji će moći uživati u komadiću raja u The Garden Resortu u Tisnom. Objavljen je prvi val imena, a uz sjajnu postavu svjetski poznatih izvođača, na rasporedu su i novi talenti.

Fresh Island Festival 2017., 11. – 13. srpnja, Pag

Službena stranica.

Između izvođača kao što su French Montana, Sean Paul, Rae Sremmurd, DJ Jazzy Jeff, Lady Leshurr, teško da će se naći mnogo vremena za zabave na brodovima.

Ultra Europe Split, 14. – 16. srpnja

Službena stranica.

Ultra Europe je već postao jedan od najvećih evenata elektroničke glazbe u Europi. A kada se vrhunska glazba spoji s prekrasnom jadranskom obalom i Splitom, dobijete nenadmašni festival epskih razmjera koji je ugostio velikane poput Davida Guette, deadmau5 i The Chemical Brotherse. Uz središnji dio festivala na Poljudu, gosti imaju na izboru i zabave na brodu, otocima…

Beats, Beer & Boogaloo – Tisno, 13. – 17. srpnja

Službena stranica.

The Garden tim i The Craig Charles Funk and Soul Club predstavljaju Beats, Beer & Boogaloo, novi festival na hrvatskoj obali, koji će se održati od 13. do 17. srpnja 2017. Smješten na jednoj od najljepših festivalskih lokacija, u The Garden Resortu u Tisnom, festival predstavlja jedinstveni spoj craft piva iz cijelog svijeta kao i sjajnu funk i soul postavu DJ-eva i glazbenika, a lineup će kreirati Craig Charles, legendarni glumac i jedan od najomiljenijih britanskih DJ-eva. Festival predstavlja zabave na brodovima, večeri u klubu Barbarella’s, street food koncept, vođene ture i testiranja piva, karnevalsku povorku ulicama Tisnog i mnoga iznenađenja.

Suncebeat, 19. – 26. srpnja, Tisno

Službena stranica.

David Rodigan, David Morales, Keri Chandler, Dennis Ferrer… Osmo izdanje Suncebeata kao i obično obogaćuje klupsku scenu velikanima housea, disca, techna, soulam R&B-a i funka. Za ovu godinu, organizatori najavljuju “Sunbeat kao što nije bio niti jedan do sada”.

Soundwave, 27. – 31. srpnja, Tisno

Službena stranica.

Jedna od najduljih festivalskih priča u Tisnom posjetiteljima donosi nastupe vodećih bendova, umjetnika i renomiranih DJ-eva. Tijekom pet dana i noći svirat će se svašta počevši od izlomljenih ritmova preko afra, housea, disca, acid jazza, hip-hopa, soula, funka, dnb-a čime promotori pokazuju koliko su široko orijentirani u glazbenom žanru. Među izvođačima koji se ističu svakako su Roni Size, Laura Mvula, The Pharcyde, Sadar Bahar, Moses Boyd, Alexander Nut, Mr Thing, Mall Grab, Medlar, Chaos In The CBD, Ross From Friends, Contours, Anchorsong.

Defected Croatia, 10. – 15. kolovoza, Tisno

Službena stranica.

Basement Jaxx, DJ. Set, Kenny Dope, Eats everything, Dennis Ferrer, Roger Sanchez, Derrick Carter, Todd Terryl, Soul Clap, Julio Bashmore… samo su neka od imena koja će nastupiti na još jednom festivalu u Tisnom.

Superuho – Primošten, 7. – 9. kolovoza

Službena stranica.

Četvrto izdanje SuperUho Festivala održat će se u Primoštenu od 7. do 9. kolovoza 2017. godine, u istom prekrasnom, intimnom prostoru nekadašnjeg hotela Marina Lučica, koji se nalazi na svega nekoliko desetaka metara od jedne od najljepših plaža na Jadranu.

Kao prvo veliko festivalsko ime SuperUho najavljuje Shellac, energični rock trojac predvođen legendarnim Steveom Albinijem. Vjerojatno je najpoznatiji primjer njegova djelovanja na zvuk benda kroz sam proces snimanja i produkcije ostvaren na “Surfer Rosa” albumu grupe Pixies ili na posljednjem studijskom albumu grupe Nirvana kojoj je od samog početka bio veliki uzor, baš kao i na drugom studijskom albumu PJ Harvey objavljenom iste 1993. Conor Oberst je druga zvijezda ovogodišnjeg festivala, kantautor najpoznatiji kao gitarist, pjevač i skladatelj popularnih Bright Eyesa. Kao treće ime iz Splita dolazi glazbenik Gracin. Ovaj kantautor iza sebe ima u vlastitoj produkciji objavljen hvaljeni album “Mono”, a upravo s bendom radi na novom albumu i priprema se za nastup na SuperUhu.

Sonus Experience, 20. – 24. kolovoza, Pag

Službena stranica.

Jeste li spremni za pet dana neprekidnog partijanja? Slogan dobro opisuje festival koji traje već pet godina.

Outlook, 7. – 10. rujna, Pula

Službena stranica.

Četverodnevno slavlje soundsystem kulture ujedinjuje mlade talente i istinske legende iz svijeta dubstepa, junglea, duba, drum and bassa, hip-hopa, garagea te mnogih drugih glazbenih žanrova.

Jaka postava od stotinu izvođača ponovno će tresti kamene zidove tvrđave Punta Christo i Arene u Puli, i time obilježiti desetljeće postojanja Outlook festivala. Proslavi se, među ostalim, ove godine pridružuju Dizzee Rascal, Dawn Penn, Swing Ting, Giggs, The Bug, Calibre, Goldie, LEVELZ, AJ Tracey, Wiley i Madam X.