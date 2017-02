GARAGE ROCKIN’ CRAZE: U Vintage Industrial stiže japanska garage rock atrakcija

U četvrtak 2.3.2017. Vintage Idustrial predstavlja ‘Garage Rockin’ Craze!’, koncertnu večer povodom prikazivanja istoimenog, dokumntarnog filma. Projekcija dokumentarca o japanskoj garage sceni održat će se u petak 3. ožujka te u subotu 4. ožujka u kinu Grič.

The Minnesota Voodoo Men, japanska garage rock atrakcija iz Tachikawe, ponovno će svratiti u Zagreb u sklopu mini turneje na kojoj promoviraju dokumentarni film ‘Garage Rockin’ Craze’ o neobičnoj i divljoj undeground garažnoj sceni u Japanu.

Redatelj filma je Kanađanin hrvatskih korijena Mario Ćuzić, koji u Japanu živi već 18 godina, a dokumentarac prati najluđe bendove koje je odabrao Daddy-O- Nov, kum garažne scene u Japanu.

Autor je tijekom pet godina intervjuirao sve ključne aktere scene i stonine snimljenih sati koncerata pretvorio u devedeset minuta čistog rock and roll ludila.



U Vintage Industrialu 2. ožujka, uz Voodoo Men, nastupit će i naši garažnjaci Erotic Biljan and His Heretics, te ovdašnji rockabilly prvoborci B and the Bops. Kao posebna atrakcija, za puštanje glazbe zadužen će biti Daddy-O- Nov glavom, te DJ Go From Tokyo!

Koncertna večer počet će u 21 sat, vrata kluba otvaraju se u 20 sati. Cijena ulaznice 35 kn, na dan 45 kn. Ulaznice se mogu u pretprodaji kupiti u Dirty Old shopu, Kavezu i Vintageu. Kupci ulaznica za koncert imaju besplatan ulaz na projekciju filma u kinu Grič.