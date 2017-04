FRESH ISLAND FESTIVAL: Young Thug, John Lennon našeg doba, Giggs i Mike Skinner & Murkage dolaze na Zrće

Fresh Island Festival ove godine najavljuje nezaboravni hip-hop spektakl na plaži Zrće. Američki reper Young Thug, za kojeg je Elton John izjavio kako je on John Lennon našeg doba, londonski MC Giggs i manchesterski duo Mike Skinner iz legendarne grupe The Streets te Murkage potvrdili su svoj nastup na Fresh Islandu koji će se održati na Zrću od 11. do 13. srpnja. Mladi raperi pridružit će se međunarodnim mega zvijezdama koje predvodi Sean Paul, Rae Sremmurd, Krept&Konan i Lady Leshurr.

Fresh Island jedan je od najboljih urbanih europskih glazbenih festivala, a tu titulu potvrđuje i nedavno osvojena Mixx nagrada za Fresh Island Festival Direct Response & Lead Generation na Danima komunikacija. Festival već godinama u Hrvatsku dovodi neka od najvećih imena svjetske hip – hop i RNB scene kao i tisuće gostiju iz cijelog svijeta. Ovo je jedini hip-hop Festival na plaži u Europi, a ove će godine Fresh Island pretvoriti Zrće u nezaobilaznu ljetnu destinaciju ovoga ljeta.

Ove godine interes za Fresh Island nadmašuje sva očekivanja, a veliki broj ulaznica već je kupljen u SAD-u, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švicarskoj i Njemačkoj. Advance ulaznice za Fresh Island Festival mogu se kupiti u sustavu Eventima po cijeni od 369 kuna za trodnevnu festivalsku ulaznicu. Young Thug poznat je po svojim jedinstvenim vokalnim izvedbama kao i nepredvidvosti koje ga čine jednim od najuzbudljivijih ličnosti u svijetu hip-hopa. Surađivao je s velikanima kao što su Drake, Chance The Rapper, Jamie xx, Calvin Harris i mnogim drugima. Naoružan katalogom hitova među kojima su Stoner, Check, Best Friend i Pick Up the Phone i vlastitom izdavačkom kućom YSL, ovaj reper iz Atlante bit će nazaobilazan na Fresh Islandu 2017. Veliki Elton John usporedio ga je sa John Lennonom novog doba.

Predvodnik britanskog žanra Grime Giggs također dolazi na Fresh Island 2017. Njegov četvrti album Landlord kritika je dobro prihvatila, što mu je prošle godine osiguralo titulu jednog od najcjenjenijih MC-a u Velikoj Briatniji ,a suradnja s Drakeom na njegovom nedavno objavljenom albumu ‘More Life’ donijela mu je popularnost i rasprodane nastupe na obje strane Atlantika.



Mike Skinner&Murkage dolaze na Zrće sa svojom party bas mašinerijom zvanom TONGA. Novi je to projekt legendarnog Mike Skinnera kojeg regionalna publika pamti kao jednog od članova legendarne britanske hip-hop grupe The Streets. Tonga je novi bas koncept koji će uz svjetske festivalske pozornice rasplesati i plažu Zrće.