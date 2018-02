FRANKA U PRVOM INTERVJUU OTKAKO JE ČULA SRETNU VIJEST: ‘Mislim da moraš dati tisuću posto sebe, a to ću i učiniti’

Franka nestprljivo čeka put u Lisabom gdje će, kaže, dati 1000 posto od sebe’.

Franka Batelić u svojemu je prvome medijskom nastupu nakon objave da će predstavljati Hrvatsku radioteleviziju (HRT) i Republiku Hrvatsku na ovogodišnjemu 63. natjecanju za pjesmu Eurovizije izjavila kako je to ostvarenje njezina glazbenoga i životnoga sna te kako će u Portugalu dati tisuću posto od sebe.

FRANKA BATELIĆ PREDSTAVLJAT ĆE HRVATSKU NA EUROSONGU: ‘Tko kaže da se snovi ne ostvaruju?’; ANKETA!

„Pjevati na natjecanju za pjesmu Eurovizije privlači me otkad sam bila mala. Fascinantno je to što se na jednoj pozornici ujedinjuje toliko različitih zemalja, toliko različitih kultura i što imaš priliku predstaviti sebe i svoju zemlju. Mislim da moraš dati tisuću posto sebe, a to ću i učiniti. Baš to me privlači, taj izazov koji treba odraditi kako treba”, izjavila je Franka Batelić gostujući u emisiji Drugi dio dana na Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) kod popularnoga HRT-ova glazbenoga urednika i voditelja Zlatka Turkalja Turkija.



Houdek joj dao nekoliko savjeta

Dodala je kako s nestrpljenjem očekuje put u Lisabon, a iznenađena je i velikim brojem pozitivnih reakcija koje stižu sa svih strana. „Zahvaljujem svima koji su se javili i koji podržavaju moj odlazak na Euroviziju. Ovaj dan nije mogao bolje početi”, izjavila je Franka Batelić, koju je sinoć razveselio i poziv prošlogodišnjega HRT-ova predstavnika na Euroviziji Jacquesa Houdeka. „Lijepo smo razgovarali i dao mi je nekoliko savjeta. Jako me ugodno iznenadio svojim pozivom”, dodala je mlada glazbenica, ne želeći otkriti što joj je točno savjetovao Jacques Houdek.

Prvo rekla mami, bratu i Ćorluki



Na pitanje Zlatka Turkalja Turkija tko su prve osobe kojima je priopćila da je odabrana za ovogodišnju predstavnicu na Euroviziji odgovorila je da su to bili njezina majka, brat i dečko. „Mislim da nisam bila svjesna u tome trenutku da je uistinu tako. Trebali su se slegnuti dojmovi. Međutim, sada je sve prisutnije to uzbuđenje, ta ogromna i velika sreća. Imam pozitivnu tremu da moram sve obaviti kako treba. Trebamo dati apsolutno sve od sebe i predstaviti Republiku Hrvatsku na najbolji mogući način”, izjavila je Franka Batelić te istaknula kako su ona i njezin tim svjesni velike odgovornosti koju imaju.

Franka Batelić u svibnju će u Portugalu nastupiti s pjesmom Crazy za koju je tekst napisala sama, a autor je glazbe Branimir Mihaljević. Tijekom gostovanja na Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) otkrila je kako su Branimir Mihaljević i ona napisali mnogo pjesama te su promišljali koja bi bila najbolja za ovo natjecanje.