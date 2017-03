DRUGO IME ZA ROCK: Ako bi itko mogao Elvisu osporiti krunu, to je Chuck Berry

Chuck Berry koji je umro u subotu u 90. godini ušao je u panteon rocka kao jedan od njegovih začetnika, najutjecajnijih gitarista i autor himničnih pjesma koji su definirale rani zvuk cijelog žanra.

Charles Edward Anderson Berry stariji pronađen je mrtav u svome domu. Smrt je proglašena u 13.26 sati u subotu po mjesnom vremenu, objavila je policija na Facebooku.

PREMINUO LEGENDARNI CHUCK BERRY: Ikona rock ‘n’ rolla napustila svijet u 91. godini

Iako su Elvisa Presleyja zvali kraljem rocka, ta bi kruna jednako pristajala Charlesu Edwardu Andersonu Berryju. On je bio prisutan pri njegovu rođenju 50-ih godina prošlog stoljeća i isplivao kao njegova prva gitaristička i pjesnička zvijezda.



Berryjevi hitovi poput , “Johnny B. Goode,” “Roll Over Beethoven,” “Sweet Little Sixteen,” “Maybellene” i “Memphis” stopili su zvukove bluesa, rockabillyja i jazz u neke od najpoznatijih američkih svevremenskih pjesama.

Utjecao na svakog klinca koji se laćao gitare

Imao je golem utjecaj na gotovo svakog ‘klinca’ koji se uhvatio gitare i sanjao da će postati zvijezda, od Keitha Richardsa, Paula McCartneyja, Johna Lennona do Brucea Springsteena.

Bob Dylan ga je zvao “Shakespeareom rock ‘n’ rolla” jer je bio jedan od prvih koji je pisao i izvodio vlastite pjesme. A pisao je o mladosti, ljubavi, automobilima, dobrim vremenima, stihovima koji su bili složeni, duhoviti, ponekad i neprikladni za ona vremena.

I Beatlesi i Rolling Stonesi, kao i Beach Boysi, pa čak i Elvis, obrađivali su Berryjeve pjesme.

“Ako pokušavate rocku dati drugo ime”, rekao je jednom Lennon, “mogli biste ga nazvati Chuck Berry”.

Kada ga je Richards uvodio u Kuću slavnih rocka 1986. rekao je: “Teško mi je govoriti o Chucku Berryju jer sam ‘pokupio’ sve što je ikada odsvirao. To je gospodin koji je sve počeo”.

Berry je svirao u vrijeme kad je veći dio SAD-a bio rasno odvojen, ali mladoj publici bilo koje boje kože bilo je teško odoljeti izvođaču s tako moćnim zvukom i golemom energijom na sceni.

Sa svojom gitarom i zaštitnim znakom, “pačjim hodom”, koji je izmislio kao dijete kako bi nasmijao majku, prošao je više od 4000 koncertnih pozornica.

Neki kritičari sugeriraju da je njegov bivši pijanist Johnnie Johnson bio taj koji je skladao glazbu, dok je Berry samo pisao stihove. Iako su zajedno surađivali više od 30 godina na rock himnama “School Days,” “Roll Over Beethoven,” “Back in the U.S.A.,” “Reelin’ and Rockin’,” “Rock & Roll Music,” “No Particular Place to Go,” “Memphis” i “Sweet Little Sixteen”, Johnson ga je 2000. tužio za neravnopravnu raspodjelu tantijema, ali je slučaj odbačen zbog zastare.

Berryjevo nasljeđe kao jednog od osnivača rocka uprljano je njegovom reputacijom bahatog gramzivca i brojnim problemima sa zakonom.

Burno djetinjsvo

Berry je rođen 18. listopada 1926. kao treće od šestero djece u obitelji građevinara i učiteljice. Živjeli su u relativno dobrostojećoj crnačkoj četvrti u St. Louisu.

Prve probleme sa zakonom imao je još kao tinejdžer zbog oružane pljačke, radi koje je završio u popravnom domu. Kad je pušten, u 21. godini, zaposlio se u tvornici automobila i pohađao frizerski zanat.

Kao glazbenik je zapažen svirajući u crnačkim klubovima u širem području St. Louisa u 27. godini. Godine 1953. potpisao je prvi ugovor, za izdavačku kuću Chess za koju je snimio svoj prvi hit “Maybellene”.

Godine 1962. završio je u zatvoru zbog seksualnog odnosa s maloljetnicom i podvođenja. Odslužio je godinu i pol kazne. Još četiri mjeseca zatvora dobio je 1979. zbog neplaćanja poreza, a devedesetih godina ga je skupina žena optužila da ih je snimao u zahodu u njegovom restoranu u Wentzvilleu u Missouriju.

Glasine da je pohlepan i bezobrazan potvrdile se su se za vrijeme snimanja dokumentarca “Hail! Hail! Rock and Roll” o koncertu koji je 1987. u njegovu čast organizirao Keith Richards. Autori filma kazali su da Berry nije htio dolaziti na snimanja ako svaki dan ne dobije torbu novca.

“Bio je čudan lik. Uvijek grub prema svima. Postao je parodija samoga sebe”, rekao je tada Mick Jagger.

Odletio u i u svemir

Ali glazbena priznanja nikad nisu prestala. Berry je svirao jednom mjesečno u St. Louisu sve do svojih kasnih osamdesetih. Grammyja za životno djelo dobio je 1984., a dvije godine poslije primljen je u Kuću slavnih rocka, kao dio prve klase glazbenika koja je dobila tu počast.

Snimka njegove pjesme “Johnny B. Goode” uključena je u glazbenu zbirku koja je poslana u svemir kako bi se izvanzemaljci u slučaju eventualnog susreta upoznali s kulturom Zemljana.

Unatoč reputaciji ženskaroša, Berry je u braku sa suprugom Toddy bio više od 60 godina.

Od Springsteena do Jaggera – Chuck Berry nedostajat će svima koji vole rock

Najpoznatiji rokeri uputili su odmah svoje izraze sućuti, istaknuvši da je Berryjeva smrt golem gubitak te da će legenda s kojom je sve počelo nedostajati svima koji vole rock.

“Chuck Berry bio je najveći roker, gitaristi i najveći tekstopisac najboljeg rock’n’rolla koji je ikad živio. To je ogroman gubitak”, kazao je Bruce Springsteen u svojoj poruci.

Mick Jagger je rekao da želi zahvaliti Berryju “za svu glazbu koju nam je dao i koja nas je toliko inspirirala. Osvijetlio je naše adolescentske godine, udahnuo je život našim snovima da postanemo glazbenici i popnemo se na scenu”.

“Chuck, bio si nevjerojatan i tvoja glazba ostat će u nama zauvijek”, dodao je Jagger.

Keith Richards kazao je da se ugasila jedna od najvećih zvijezdi, a Ringo Starr zaželio je mir “Mr.-u rock’n’rolla”.

Rod Stewart naglašava da je s Chuckom Berryjem sve počelo, “sve nas je inspirirao”, i kaže da je prvi album koji je u životu kupio bio upravo njegov – “Live at the Tivoli”.

Posljednji pozdrav uputio je i Arnold Schwarzenegger koji je rekao da je baš uz Berryjevu glazbu sanjario o tome da ode u Ameriku, dok je Stephen King uz riječi da mu “slama srce” odlazak tog glazbenog velikana ipak zaključio: “90 godina za jednog rokera, nije to ni loše”.