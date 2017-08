DOK SU DEČKI SLAVILI, DJEVOJKE SU UKRALE ČITAV SHOW: Pink rasplakala čitavu publiku, a Taylor Swift objavila uzbudljive novosti

Na dodjeli glazbenih nagrada MTV Video Music Awards, održanoj u nedjelju u Los Angelesu, najvažnije nagrade osvojili su britanski kantautor Ed Sheeran u kategoriji umjetnika godine i američki reper Kendrick Lamar, čiji je hit “Humble” osvojio nagradu za video godine i najbolju hip-hop izvedbu.

No, show su ukrale odsutna Taylor Swift, koja je iskoristila MTV Video Music Awards za svjetsku premijeru glazbenog videa za svoj prvi solo singl u tri godine “Look What You Made Me Do” i dobitnica nagrade za životno djelo Pink, koja je za svoju šestogodišnju kćer Willow, koja je bila u publici, održala govor o ljepoti i prihvaćanju koji je mnogima izmamio suze.

Popularna pjevačica Taylor Swift nakon pune dvije godine izbivanja s glazbene scene, predstavila je spot za novu pjesmu ?Look What You Made Me Do’ kojim je oduševila fanove. Također je najavila objavu svojeg šestog studijskog albuma za 10. studenog.

Uz stihove: ‘Ispričavamo se no stara Tailor se ne može javiti na telefon… jer je mrtva’, pjavačica je najavila mogući karijerni zaokret, a već se ranije spominjalo kako je za ovaj album angažirala kanadskog repera i pjevača, Drakea, da joj pomogne s aranžmanima.



Svršeni govor koji je rasplakao publiku

Gotovo da nijedno oko u publici ovogodišnje dodjele nagrada MTV Video Music Awards nije ostalo suho nakon što je pjevačica Pink održala poseban govor kojeg je posvetila svojoj šestogodišnjoj kćeri.

Pink koja je osvojla nagradu za najbolji avangardni performans uključujući video spotove za pjesme ‘Just give me a Reason’, ‘So what’, ‘Perfect’ i ‘What about us’, oduševila je sve prisutne svojim govorom prilikom preuzimanja nagrade. Nakon što joj je nakon dugo vremena uručen Moon Person kipić, kojeg joj je uručila prijateljica i poznata komičarka Ellen DeGeneres, ova pop zvijezda prisjetila se nedavnog trenutka kada je svoju šestogodišnju djevojčicu vozila u školu.

‘Rekla mi je odjednom, iz vedra neba: ‘Mama, ja sam najružnija i ja to znam’. Rekla sam joj ‘Huh’, a ona je nastavila: ‘Da, izgledam poput dječaka s dugom kosom’. Počela sam razmišljati o tome kako ona ima samo šest godina, od kuda se stvorila ovakva vizija? Mogu li šestogodišnjakinju nogom udariti u guzicu, pomislila sam’, rekla je Pink koja je, umjesto da kaže nešto svojoj djevojčici, otišla kući i napravila posebnu PowerPoint prezentaciju o androgenim osobama među kojima su Michael Jackson, David Bowie, Prince, Annie Lennox i Freddie Mercury, umjetnici koji su živjeli život u potpunoj istini i čiji je svaki dan bio ispunjen srećom i zabavom.

‘Rekla sam joj da kad mene ljudi ismijavaju isto govore da izgledam kao dečko ili da nisam dovoljno ženstvena, da je moje tijelo presnažno. I onda sam je upitala vidi li da puštam kosu ili da mijenjam svoje tijelo? Kazala je da ne vidi. Vidiš li me da mijenjam svoj način na koji se oduvijek predstavljam svijetu jer ima onih koji me zbog mojeg načina kritiziraju? Rekla je: ‘Ne mama’. Vidiš li me da rasprodajem arene diljem svijeta? ‘Da mama’, kazala je potom. Stoga, draga moja djevojčice, ne trebamo se mijenjati zbog toga što nekome smetamo. Mi uzmemo šljunak iz školjke i od njega napravimo biser. Pomognemo drugima da se promijene i da vide da ima i drugačiji način poimanja lijepog i ljepote i ti si, moja dragta kćeri, lijepa i ja te volim’, poručila joj je Pink.

Opasna konkurencija

Sheeranu su u natjecanju za umjetnika godine konkurirali Lamar, The Weeknd, Bruno Mars, Lorde i Ariana Grande.

Lamar, koji je imao čak osam nominacija a osvojio šest nagrada, s videom pjesme “Humble” pobijedio je ispred The Weeknda s pjesmom “Reminder,” Brune Marsa s “24K Magic,” Alessie Care sa “Scars to Your Beautiful” i DJ Khaleda s “Wild Thoughts”.

U ostalim važnijim kategorijama trijumfirali su Khalid kao najbolji novi izvođač, Zayn Malik i Taylor Swift s “I Don’t Wanna Live Forever” za najbolju glazbenu suradnju, Fifth Harmony feat. Gucci Mane s pjesmom “Down” za najbolju pop izvedbu, Zedd i Alessia Cara sa “Stay” za najbolju dance pjesmu, a za pjesmu ljeta proglašena je “XO Tour Llif3” od Lil Uzi Verta.

Voditeljica spektakla bila je Katy Perry, koja se na pozornicu spustila sa stropa u svemirskom odijelu u čast kipića nazvanih “Moon Person”, koje primaju dobitnici nagrada.