DODIJELJENI SU PRVI PORINI: Oliver i Gibonni ponijeli tri kipića, baš kao i Matija Dedić

Uoči televizijskog prijenosa svečane dodjele Porina iz splitske Spaladium Arene dodijeljeni su kipići u 21 kategoriji.

Favorit ovogodišnje dodjele glazbene nagrade Porin u kategoriji Najbolji album pop glazbe ispunio je očekivanja pa je album Familija Olivera i Gibonnija ponio tri kipića. Oliverova pjesma Gdje to piše? s istog albuma nagrađena je u dvije kategorije: za produkciju i aranžman, a Porin je dobio Elvis Stanić.

Jazz pijanist Matija Dedić također je osvojio tri nagrade: za Najbolji koncertni album Matija svira Arsena – Live in ZKM, za pjesmu Ni ti ni ja s tog albuma za Najbolju instrumentalnu izvedbu, te zajedno sa Šimunom Matišićem za Najbolju izvedbu jazz glazbe i skladbu Fortune smiles.

Slavio je i Elemental, čiji je album Tijelo dobio nagradu u kategoriji Najbolji album alternativne i klupske glazbe te za Najbolje likovno oblikovanje, koje su napravili Miron Milić i Dušan Jungić.



Album Vatroslav Lisinski: Ljubav i zloba, izvorna opera u dva čina u izvedbi Zbora i Simfonijskog orkestra HRT-a također je dobio dva Porina, i to u kategorijama Najbolja sninmka klasične glazbe te Najbolja produkcija albuma klasične glazbe, a nagrade su za to dobili Božidar Pandurić i Vjekoslav Nježić.

Porin za Najbolji album klasične glazbe dobila su Sunčana polja u izvedbi Zagrebačke filharmonije i dirigenta Pavle Dešpalja dok je za najbolju skladbu u klasičnoj glazbi proglašena Miroslav Miletić: Glas iz Dubrovnika stavak za klarinet i gudače u izvedbi Brune Philippa i Zagrebačkih solista.

Zagrebački bend Detour dobio je Porin za Najbolju izvedbu grupe s vokalom, Najbolji video broj ima Mia Dimšić za skladbu Život nije siv u režiji Borisa Sekulića, saksofonist Igor Geržina i njegov album Bucket list nagrađen je za Najbolji instrumentalni album, a najbolju snimku ima Filip Vidović za The show must go on u izvedbi 2Cellosa.

Najbolja skladba jazz glazbe je Donna Lee is pissed off u izvedbi 4IN3+1, Najbolji album folklorne i klapske glazbe je 50. festival dalmatinskih klapa Omiš – večer novih skladbi, dok je tematsko-povijesni album Boško Petrović – Original album collection vol 1&2.

Album Božićne pjesme u izvedbi Čede Antolića i zbora Hrid najbolji je album popularne duhovne glazbe, a Karlovačko RockOff 2016. izabran je za Najbolji album s raznim izvođačima, piše na službenoj stranici Porina.