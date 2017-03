CETINSKI ZA NET.HR: ‘Dođi u malu sredinu pa vidi koliko vrijediš, a ne da ti menadžer govori ‘Ti si najbolji’, a sjediš kod kuće’

Radijsko srce naziv je radijsko-glazbeno-koncertne turneje, koja će se pod pokroviteljstvom HURIN-a (Hrvatske udruge radijskih nakladnika) održati u 14 gradova diljem Hrvatske. Na turneji će sudjelovati mnoštvo glazbenika, među ostalim i Toni Cetinski, Antonija Šola, Pravila igre te Radio Luksemburg.

Turneja Radijsko srce održavat će se od travnja do lipnja, a završit će velikim humanitarnim koncertom.

Himnom turneje prozvana je nova pjesma Antonije Šole ‘Dok slušam radio’ za koju je ona sama rekla: “Kada sam sa svojim timom razgovarala o himni za projekt ‘Radijsko srce’ i o tome kako bi trebala zvučati pjesma koja bi najbolje predstavila ono što želimo postići ovim projektom, riječi vodilje bile su mi: radio, srce i osjećaj. Melodiju u glav i imala sam čim sam otišla sa sastanka, a ljetos na moru razmišljala sam o tome, koju poruku želim osjetiti u tekstu. Sjetila sam se kako smo nekada slušali radio i na kazete snimali omiljene pjesme, ali i radili mixeve tih pjesama sami i poklanjali simpatiji. Neke pjesme nas vrate točno u trenutak, koji nas podsjeća na neke stare ljubavi, na prijateljstva, na važne i posebne događaje u životu kada smo htjeli zaustaviti vrijeme. Upravo su te pjesme kao neke male vremenske kapsule, koje nas vraćaju u neka druga vremena. Nadam se kako će i ova pjesma biti takva, te da ćemo je zajedno pjevati na nadolazećoj turneji i koncertima.”

Toni Cetinski smatra turneju ‘Radijsko srce’ sjajnom prilikom za mlade glazbenike

Ovu turneju podržava i pjevač Toni Cetinski, a za projekt kaže da mu je ‘došao kao naručen’.



“Neću reći da sam prenatrpan, ali falila je neka platforma za mlade ljude i mlade talente, koja bi bila tradicionalna i ponavljala se svake godine. Platforma koja bi opravdala njihovu uspješnost i koja bi pokazala realno stanje na terenu. Sjajno je to što dolazimo u manje sredine jer se uvijek rade koncerti i nastupi za velike gradove i velike dvorane. Ja osobno u Gospiću nisam nastupao dugi niz godina i drago mi je da mogu opet prići tim ljudima. Arena Zagreb nikada se nije punila samo Zagrepčanima, već i ljudima iz drugih sredina pa je ovo također i način da se odužimo i njima”, rekao je Cetinski za Net.hr, koji bi također želio dati priliku i mladim talentima koji iza sebe nemaju zaleđe ni brojne albume.

“Ja bih se usudio predložiti jednog mladog gosta. On je Frano iz Rijeke i ima 12 godina, a pravi je mali genijalac na akustičnoj gitari. Njegova majka je prihvatila poziv da Frano bude gost u Rijeci, a možda bude i u Zagrebu”, otkrio je pjevač.

“Sjećam se svojih početaka, kada sam nastupao u jednom zaseoku kraj Delnica, duboko u Gorskom kotaru, gdje sam onda doista vidio surovu stvarnost. Nema veze što ti je tvoja glazba na glavnim radijskim postajama i vrti se po nekoliko puta dnevno, ti moraš doći u doticaj s manjim sredinama i vidjeti realnu sliku izvan velikih gradova. To sam ja govorio i svom bivšem bendu Živa legenda, koji su počeli svirkom u Saxu. Sax je super, mali klub, ali je iz velike sredine, to je zagrebački klub. Skočite malo do nekog manjeg mjesta da nemate možda krivu sliku u glavi”, objašnjava Toni i dodaje: “Tek kad dođeš u manju sredinu, onda vidiš koliko si zapravo popularan. Ista stvar je i s YouTubeom. Danas postoje javno objavljene cijene za milijun pregleda, za dva milijuna, za 10 milijuna pregleda, ali to nije realna slika. Kad dođeš na teren, onda vidiš da toliki broj ljudi ne zna tvoje pjesme. Tako da smatram da je dobro što se povezala radijska struktura koja će dati priliku mladima kad nešto novo snime i svi će biti jednako zastupljeni, a onda će svi na terenu dobiti realnu sliku stanja pa im menadžeri neće moći govoriti – Ti si najbolji, a sjediš kući dva mjeseca i ne radiš ništa…”

Cetinski 11. ožujka nastupa u Kopaoniku u Srbiji, a onda slijedi i nastup u KD Vatroslav Lisinski. Za Net.hr je otkrio i da će ove godine Dan žena provesti romantično sa svojom suprugom.

“Za Dan žena supruga i ja ćemo otići na neku večericu, onako u miru. Taj dan mi neće biti radni”, rekao je Toni.

Antonija Šola: ‘Drago mi je kad kolege prepoznaju moj rukopis’

Antonija Šola također vidi dobru priliku u ovoj koncertnoj turneji.

“Počašćena sam, zapravo sam navikla na putovanja i nastupe. Tako da ću vrlo rado prigrliti i ove nastupe. Velika čast mi je pjevati s mojim kolegama, prekrasan projekt je u pitanju i bit će mi veliko zadovoljstvo”, otkriva Antonija, koja je sama napisala tekst i glazbu za svoju novu pjesmu ‘Dok slušam radio’.

“Cilj ove turneje je, barem što se mene tiče, skrenuti pozornost na moje autostvo, zapravo kantautorstvo jer ljudi ponekad ni ne znaju što sam sve napisala. Ja nisam time opterećena, meni je samo bitno da publika prepozna moje pjesme, bez obzira što ja stojim iza nekih pjesama Zdravka Čolića i drugih uspješnih izvođača. Drago mi je kad moje kolege prepoznaju moj rukopis”, rekla je Antonija, koja već godinama gradi uspješnu glazbenu karijeru i zaobilaze je skandali koji su učestala pojava na glazbenoj sceni.

“Jako je teško bez ekscesa opstajati, zna se da je to interesantno. Publika voli znati nečiji život, uspone i padove. Ja uvijek pokušavam skrenuti pažnju na ono čime se bavim i moja publika to prepoznaje. Oni već znaju da u mojim pjesmama proživljavam sva ta svoja iskustva koja proživljavam u svom privatnom životu, pa onda prepoznaju u tome i taj dio moje privatne priče”, objašnjava glazbenica.

Dečki iz Pravila igre poručili: ‘Ovo nam je velika stvar!’

Dečki iz grupe Pravila igre jako su uzbuđeni zbog ove turneje i jedva čekaju krenuti s pripremama.

“Nama je iznimna čast i velika odgovornost biti dio ove priče. Kao nekome tko je manje od dvije godine na sceni, ovo nam je velika stvar. Promovirat ćemo naš novi singl ‘Ako’ i naš album prvijenac ‘Nebo na mojoj strani’, koji je u fazi dovršavanja i koji će se kroz petnaestak dana naći u trgovinama. Naš je plan da nastupamo četrdesetak minuta, što je nekih desetak pjesama. Četrnaest gradova diljem Hrvatske za novog izvođača je turneja za poželjeti. Krećemo s pripremama za koji dan i jako se veselimo”, otkrili su dečki iz Pravila igre.