BALAŠEVIĆ OŠTRO UDARIO PO VLASTI: ‘Smrada s farme pustimo u parlament, onda se krstimo kad nešto izvali’

Legendarni Đole se priprema za koncert u Areni Zagreb koji će se održati 26. prosinca. Ususret tome je objavio novu pjesmu u kojoj je opleo po političarima.

Đorđe Balašević je objavio novu pjesmu Dno dna u kojoj je izrekao svoje mišljenje o političkoj situaciji, a pritom nije bio nimalo blag prema onima na vlasti. Njegovi stihovi su instantno podigli veliku prašinu u regiji, a svi se pitaju tko je “premijer s farme” kojeg Đole proziva.

Pjesma je podigla toliku prašinu da je Balašević odlučio razjasniti neke stvari pa je na Facebooku objavio video koji je snimila njegova kći Beba Balašević. Đole u videu potpisuje knjige odjeven u majicu s natpisom ‘Zagreb’ te objašnjava kako je i zašto pjesma nastala te koje su njene posljedice.

“Tko će mi što raditi? Nije stvar u strahu. To je nešto što se zove sloboda govora i sloboda mišljenja”, rekao je kantautor te dodao: “Nikad me nisu mogli uplašiti, nisu mogli ni u ona gora vremena, a kamoli sad. Dobro, ja sam tada imao privilegiran položaj jer nisam bio zaposlen pa me nisu mogli otpustiti. Najgore što mi se moglo dogoditi je bilo da me zaposle. Pjesma Dno dna nije konkretno upućena sadašnjem premijeru, napisana je prije dvije godine.”



Bez dlake na jeziku

Ovo nije prvi put da Balašević napada vlast. Bio je jedan od rijetkih pjevača koji je otvoreno pjevao protiv rata, a svi znaju njegove legendarne pjesme poput Ne lomite mi bagrenje, Čovek s mesecom u oku, Sloboda-ne, Putuj Evropo i Samo da rata ne bude. Pjesma Za treću smenu je čak bila i zabranjena.

“Kao čovjek koji živi ovdje moram primijetiti ono što nije lijepo. Ja nisam kriv što takvih stvari ima više. No, pjesme ništa ne rješavaju. Nijedna pjesma ne može spasiti svijet. Nisam stranački određen, ne smetam nikom, ja sam samo budala koja tamo pjeva”, zaključio je Đole.

Poslušajte pjesmu Dno dna: