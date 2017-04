ANKETA: SVIĐA LI VAM SE? Jacques objavio videospot pjesme kojom će nas predstavljati na Eurosongu

Kreativni tim HRT-ova eurovozijskog predstavnika Jacquesa Houdeka nakon višemjesečnih temeljitih priprema snimio je službeni videospot pjesme ‘My friend’ u režiji uspješne i poznate redateljice Katje Restović.

Videospot je danas u podne prikazan na službenome kanalu Eurovision TV, a može ga se pogledati i na Jacquesovu kanalu na YouTubeu. Tijekom ožujka promidžbeni je videozapis pjesme ‘My friend’ sa stihovima u režiji Darija Lepoglavca na YouTubeu pregledan više od milijun puta.

„Videospot koji smo danas objavili kruna je dosadašnjega višemjesečnog rada cijeloga tima na projektu ‘My friend’. Himna je to koja slavi život kao čudo, nadahnjuje i cilj joj je potaknuti slušatelja da svaki dan živi punim plućima. Pjesmom pozivamo na prijateljstvo, na poštivanje i slavljenje različitosti, što je bila i ideja videospota. Željeli smo oslikati nekoliko usporednih životnih situacija, koje su naša svakodnevica i trebaju nas podsjećati na to kako je život uistinu čudo. Budimo prijatelji neovisno o našim različitostima, one nas trebaju spajati, a ne razdvajati i upravo njih trebamo slaviti kako bi nam svima bilo ljepše i kako bismo uživali u najljepšemu daru koji smo primili, a to je život. To je jasna poruka koju smo željeli prenijeti i mislim da smo u tome uspjeli“, izjavio je Jacques Houdek.

„Zahvaljujem svim predivnim ljudima koji su utkali dio sebe u stvaranje ovoga videospota. Imao sam veliku sreću i čast raditi s velikim majstorima zanata, ali i ljudima koji osjećaju i žive poruku pjesme, a to je ono najvažnije jer samo smo tako vjerodostojno mogli oživjeti ideju! Posebno bih htio zahvaliti redateljici Katji Restović i njezinoj ekipi na golemu trudu i tomu što su s tolikim zanosom i velikom ljubavlju prihvatili angažman“, dodao je Jacques Houdek.

Redateljica službenoga videospota Katja Restović 1999. godine režirala je i videospot hrvatske glazbene dive Doris Dragović za pjesmu ‘Marija Magdalena’, a ta je pjesma u Izraelu osvojila četvrto mjesto i time ponovila najbolji hrvatski plasman na Euroviziji. Veliki uspjeh iskusna redateljica predviđa i Jacquesu Houdeku.

„Ideja je bila stvoriti emotivan, topao, životan videospot u čemu je ekipa uspjela. Izazvati slikom emociju koju Jacques raskošno poklanja svojim glasom, bio je velik izazov i ogromno zadovoljstvo. Jacques i ja dugo surađujemo, dijelimo umjetnički senzibilitet, pa smo i ovoga puta istinski uživali u radu na ovome velikom projektu. U njegovu izvanserijskome talentu sad uživa i cijela Europa. Njemu i cijeloj ekipi želim mnogo sreće! Sigurna sam da će postići zapažen rezultat i na najljepši mogući način predstaviti Hrvatsku radioteleviziju i našu domovinu na Euroviziji, a sretna sam što smo moja ekipa i ja imali prigodu biti dijelom ove divne priče koju ćemo zauvijek nositi u najljepšemu sjećanju“, naglasila je redateljica Katja Restović.

Pojasnila je da je snimanje trajalo dva dana, a snimalo se između 15 i 16 sati dnevno, no Jacques Houdek oko sebe je okupio sjajan tim. „Imali smo i izvrsnu pripremu, na čemu sam posebno zahvalna Jacquesovu menadžeru Mihovilu Beku. Radili smo s mnogo statista, prikazali nekoliko usporednih životnih situacija, a najvrednija je autentičnost karaktera priče, koju smo zajednički osmislili Jacques, Mihovil i ja. Posebno mi je zadovoljstvo spomenuti suradnike s kojima sam stvarala ovaj videospot: Josipa Ružića, vrhunskoga snimatelja koji je uz svoje asistente iz videoprodukcije Rose Art pridonio kvaliteti eurovizijskoga spota te asistenticu Anu Sever koja je radila prizore iza scene i fotografije sa snimanja“, dodala je Katja Restović.

I dalje je u tijeku promidžbena kampanja #beMyfriend, kojoj je svrha širiti ljubav i zajedništvo stvarajući pozitivno prijateljsko ozračje. Kampanju su dosad prepoznale i poduprle velike estradne zvijezde i poznate osobe iz javnoga života, pa su tako svoje fotografije i poruke potpore Jacquesu Houdeku, kojega osobito raduje velika podrška kolega, prošlih tjedan objavile dosadašnje hrvatske eurovizijske predstavnice Maja Blagdan i Vanna, predstavnice susjedne Bosne i Hercegovine – Maya Sar i Maja Tatić, te Alka Vuica, Ivana Banfić, E. N. I., Ivana Kindl, Doris Pinčić, Andrea Čubrić, Ante Pecotić, Predrag Martinjak Peggy, Antonija Šola, Aleksandra Milutinović i brojni drugi.

Nastup Jacquesa Houdeka na velikoj eurovizijskoj pozornici gledatelji Hrvatske televizije (HRT – HTV) i slušatelji Hrvatskoga radija (HRT – HR) moći će pratiti u drugoj polufinalnoj večeri koja će se održati 11. svibnja, a u slučaju ulaska u završnicu natjecanja i dva dana nakon toga, 13. svibnja.