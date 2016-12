A NAJPRODAVANIJI ALBUM U 2016. JE…: Album Davida Bowieja oduševio je i Hrvate

Iako smo brojne kvalitetne glazbenike izgubili u 2016. godini, možemo biti zahvalni što smo dobili brojne sjajne albume.

Album ‘Blackstar’ Davida Bowieja najprodavanije je inozemno izdanje u Hrvatskoj u 2016. godini prema podacima HDU-a (Hrvatske diskografske udruge).

SRETAN ROĐENDAN DAVID BOWIE! Objavio novi album i spot za pjesmu Lazarus

Na trećem je mjestu iz Sony Music kataloga hvaljeni i posljednji studijski album Leonarda Cohena ‘You Want It Darker’. ‘Skeleton Tree’, album Nicka Cavea & The Bad Seedsa na devetom je mjestu najprodavanijih albuma. Osim što su ta tri izdanja u top deset najprodavanijih u Hrvatskoj, oni su ujedno i u vrhu najboljih albuma po izboru domaćih i svjetskih glazbenih kritičara.



Nažalost, sva tri albuma je obilježila smrt – David Bowie je kroz album najavio svoju smrt i umro 10. siječnja 2016., odnosno dva dana nakon objavljivanja albuma i njegovog 69. rođendana. Osim njegovog posljednjeg studijskog albuma, ove smo godine dobili i sjajno izdanje ‘Lazarus’ (Original Cast Recording), glazbu koju je napravio za mjuzikl “Lazarus”. Uz njegove poznate pjesme koje su sjajni glumci otpjevali u predstavi, objavljene su i tri nikad objavljene pjesme u izvedbi Davida Bowieja.

Leonard Cohen nas je također napustio ubrzo nakon svojeg rođendana i objavljivanja albuma. Umro je 7. studenoga 2016.

‘Skeleton Tree’ je obilježila prerana smrt sina Nicka Cavea – njegov sin Arthur je 2015. preminuo nakon pada sa stijene.

