ZAVRŠILO SNIMANJE ‘MAMMA MIJE’ NA VISU: Filmska ekipa oduševljena domaćinima, pročitajte dojmove

Nakon 24 dana snimanja na Visu, gdje se okupila holivudska elita, u utorak je pala zadnja klapa hrvatskog dijela snimanja dugometražnog igranog filma “Mamma Mia! Here We Go Again”, nastavka velikog kino hita iz 2008. godine.

Na setu je bilo angažirano više od 270 hrvatskih filmskih djelatnika i statista, a producenti su bili izuzetno zadovoljni iskustvima sa snimanja u Hrvatskoj.

Posljednji dan snimanja set je posjetio i ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Daniel Rafaelić, kojemu je odlične dojmove prenijela producentica Nicky Kentish Barnes.

“Beskrajno sam zadovoljan profesionalnošću koju sam vidio kako na setu, tako i u pripremama samog snimanja. Hrvatski filmski radnici pokazali su zavidnu razinu profesionalnosti i rada u potpunosti komplementarnog sa stranim partnerima”, rekao je Rafaelić, a prenosi Hrvatski audiovizualni centar.



Pohvalio je i logistiku lokalne vlasti, suradnju stanovnika otoka Visa te nastojanja hrvatskih filmskih radnika za povećanjem njihove prisutnosti na stranim produkcijama kao i inzistiranju na partnerskim odnosima između stranih i domaćih djelatnika.

“Domaća produkcija pokazala je veliku društvenu odgovornost omogućivši viškim učenicima, koji u svojim školama imaju medijsku kulturu, posjet filmskom setu. To je još jednom pokazalo kako su mjere poticaja stranim snimanjima u RH, uz evidentne pozitivne strukovne, stručne i ekonomske pokazatelje, postale i sastavni dio svakodnevnog obrazovanja i odgoja naših budućih kulturnih stvaraoca i konzumenata”, istaknuo je.

Premijera filma najavljena je za ljeto iduće godine, a uz originalnu glumačku postavu – Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Christine Baranski, Amanda Seyfried i Dominic Cooper, tu su nova imena, Lily James, Josh Dylan, Jeremy Irvine, Alexa Davies i Jessica Keenan Wynn.

Autor scenarija i redatelj filma “Mama Mia! Here We Go Again” je Ol Parker, producenti su Judy Craymer i Gary Goetzman (koji su zaslužni i za produkciju originalnog mjuzikla), dok su autori glazbe te ujedno i izvršni producenti osnivači i članovi švedske grupe ABBA Benny Andersson i Björn Ulvaeus.