U FILMU, KOJEG VEĆ 75 GODINA KRIVO CITIRAMO, CIJELO SU NAS VRIJEME OBMANJIVALI: Otkrivena tajna glumaca iz kultne ‘Casablance’

Znate li da cijelo vrijeme krivo citirate ‘Casablancu’? Donosimo još neke zanimljivosti o ovom kultnom filmu.

Romansa i intrige očaravali su gledatelje 75 godina, a Humphrey Bogart i Ingrid Bergman zaslužni su za stvaranje priče koja je oduševila svijet. Naravno, riječ je o filmu ‘Casablanca’, koji je poznat po brojnim kultnim scenama.

No mnogi ne znaju što sve stoji iza nastanka tih istih scena. Zato su na 75. godišnjicu filma otkriveni brojni detalji o ovom mnogima omiljenom klasiku.

Skupo su ga platili

Film je nastao prema neobjavljenoj kazališnoj predstavi ‘Svi dolaze kod Ricka’ Murrayja Burnetta i Joan Alison, a Warner Brothers su platili prava na film 20 tisuća dolara, što je u ono vrijeme bio velik iznos.



Cijelo vrijeme krivo citiramo ‘Casablancu’

‘Casablanca’ slovi za najpogrešnije citiran film svih vremena. Naime, ikao svi misle da Ilsa Lund, koju glumi Bergmanova, kaže: “Play it again, Sam’, ona zapravo kaže; “Play it, Sam. Play ‘As time goes by’.”

Sviranje klavira? Ne bi išlo…

Zanimljivo je i da Sam uopće ne svira klavir. Arthur Dooley Wilson, koji je glumio Sama, zapravo je profesionalni bubnjar koji je fingirao sviranje. Glazba je snimana u isto vrijeme kada je snimana i scena, ali tako što je pravi pijanist Elliot Carpenter sjedio iza zavjese i svirao klavir. On je sjedio toliko visoko da je Wilson mogao vidjeti i imitirati njegove pokrete.

Mislili ste da je Bogart jako visok? Prevarili ste se!

Ingrid Bergman bila je viša od Humphreyja Bogarta, pa je on morao nositi cipele na platforme kako bi bio viši od nje. Kada bi se izuo, redatelj Michael Curtiz stavljao bi kutije i gajbe na koje bi ovaj stao i tako stvorio iluziju da je viši od svoje voljene. U scenama gdje sjede i razgovaraju, Ingrid se morala pogrbiti da bi izgledala niža.

Moć improvizacije

Jedan od najpoznatijih citata iz filma, “Here’s looking at you, kid”, zapravo je Bogartova improvizacija.

Od 1 do George Raft koliko si puta zeznuo samog sebe?

Uloga Ricka Blainea prvo je bila ponuđena glumcu Georgeu Raftu, ali ju je on odbio. No brzo se predomislio, ali već je bilo prekasno – producent je odabrao Bogarta. Ironično, kasnije je Raft odbijao neke druge uloge koje bi također dobio Bogart, a upravo su ga one napravile glumačkom legendom.