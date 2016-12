‘KO TO TAMO PEVA’ 36 GODINA KASNIJE: Evo kako danas izgleda harmonikaš iz kultnog filma

Prošlo je 36 godina od prvog prikazivanja legendarnog filma Slobodana Šijana, a nasmijanog harmonikaša Miću i danas mnogi prepoznaju.

Srpska komedija Ko to tamo peva prvi je put prikazana 1980. godine i odmah je osvojila publiku, a do danas je poznata kao jedan od najboljih srpskih filmova uopće.

Oni koji pamte tu apsurdnu vožnju autobusom pamte i pjesmu Sviće zora koju su izveli Miodrag Mićo Kostić i Nenad Kostić.





Nasmijanog Miću i danas mnogi prepoznaju gdje god se pojavio, a rijetko kamo ide bez harmonike. Svira i pjeva na svadbama i sličnim veseljima, na kojima ga često traže da odsvira pjesmu iz filma, što mu nije nimalo teško.

“Bar dva-tri puta tijekom noći me traže da to pjevam. Ne smeta mi to, ipak sam zbog te pjesme prepoznatljiv”, rekao je Mićo tijekom gostovanja u jutarnjoj emisiji srpske televizije Pink.

Evo kako danas izgleda: