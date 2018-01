STAR WARS LAND: Disney otkrio prve fotografije Millenium Falcona i izgleda apsolutno fantastično

Disney će otvoriti Star Wars zabavne parkove poput Disneylanda.

Još od kad je Disney najavio otvaranje zabavnog parka Star Wars Land u Kaliforniji i Floridi, brojni fanovi s nestrpljenjem iščekuju svaki i najmanji detalj o tome što ih tamo očekuje, piše Mirror. I svi jasno govore o letu u Millenium Falconu.

Disney je već prikazivao fanovima slike Landsa, ali to su većinom bili konceptni crteži. No sada je Disney parks na svojem Twitter računu podijelio prvu fotografiju iz unutrašnjosti svoje najiščekivanije atrakcije, i svi su jednostavno oduševljeni. Radi se o detaljnoj replici broda kojeg fanovi Star Warsa toliko dobro vole i poznaju, do najsitnijeg detalja. Da ni ne spominjemo da Millenium Falcon djeluje ogromno. No ako se nadate i sami skoro provozati, strpite se još malo, jer se novi tematski parkovi Star Wars: Galaxy’s Edge ne otvaraju do 2019. No to vam barem pruža vremena da što bolje organizirate put.



“We’re home.” #starwars #galaxysedge – Learn more this Saturday at Star Wars: Galactic Nights at Disney’s Hollywood Studios. pic.twitter.com/wGe1rUzpwH — Disney Parks (@DisneyParks) December 13, 2017

