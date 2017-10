SAV UŽAS I LICEMJERJE HOLLYWOODA: Weinstein je rutinski silovao mlade glumice, procurile gadosti koje im je priuštio

Sve više žena otkriva kako ih je holivudski moćnik napastovao, a progovorile su i žrtve silovanja. No još strašnije od zlostavljanja, pa čak i njegovog opsega, je to što su svi u filmskoj industriji to prešutno tolerirali, ili se čak otvoreno ismijavali sa žrtvama. Procurio je i zvučni zapis na kojoj Weinstein jednoj žrtvi objašnjava kako je to njemu normalno…

Još od prvih filmskih studija osnovanih prije sto godina, malo koji filmski producent je bio toliko dominantan kao Harwey Weinstein, Kao suosnivač tvrtki za produkciju i distribuciju Miramax i Weinstein Company, preobrazio je nezavisni film, opisuje Newyorker koliko je stvarno moćan perverzni producent. Engleski pacijent, Pulp Fiction, Seks laži i videovrpce, Gospodar prstenova, Kraljev govor… teško je izdvojiti a kamoli nabrojati sve naslove iza kojih stoji. Dovoljno je reći da su njegovi filmovi odnijeli više od 300 Oskara.

Na površini, utjecajni filmaš, pobornik Demokratske stranke i veliki liberal bio je zagovaratelj prava žena te humanitarac. Weinsteinova je kompanija napravila veliku kampanju oko dokumentarnog filma The Hunting Ground koji se bavi silovanjima na studentskim kampusima.

‘Vi se više ne morate praviti’

No u Hollywoodu je bio poznat po napastvovanjima i seksualnom zlostavljanju. To je bila javna tajna filmske industrije. Kada je Seth MacFarlane najavio glumice nominirane za Oscara 2013, našailo se: “Čestitam, vas pet dama se ne više ne mora praviti da ih privlači Harvey Weinstein”.



Pokušaji da se nešto objavi u pravilu su propali jer je malo tko htio išta otkriti novinarima, a kamoli stati iza toga imenom i prezimenom – neki jer su Weinsteinu dugovali karijere, drugi iz straha. Čak i poznate glumice su šutjele.

NOVI DETALJI GOLEMOG HOLIVUDSKOG SKANDALA: Angelina i Gwyneth Paltrow progovorile o ljigavom Weinsteinu

I Weinstein se dobro osigurao. Njegovi zaposlenici su znali za njegove ispade, ali su morali potpisati ugovore u kojima pristaju da neće govoriti ništa o tvrtki ili njenim vođama, a što bi moglo naškoditi poslovnoj reputaciji njih ili tvrtke. Ako je to propalo, s većinom žrtava bi se nagodio te su pristale da o tome više ne govore. Na koncu, pribjegavao je prijetnjama.

Uvijek ista metoda…

HOLIVUDSKI PERVERZNJAK HARVEY WEINSTEIN DOBIO OTKAZ: ‘On je stari dinosaur koji se uči novim putevima’

Metode su mu uvijek bile iste. Mlade žene, najčešće glumice u usponu, pozvao bi u sobu u hotelu kako bi razgovarali o scenariju ili filmu. Kada su došle, počeo ih je zlostavljati – često bi ih dirao i zvao na masažu.

No nakon što je New York Times konačno objavio mračnu tajna Hollywooda o perverznjaku koji već 30 godina zlostavlja žene, njegove žrtve su progovorile, a gotovo da ih je teže nabrojati nego njegove filmske uspješnice. Angelina Jolie, Meryl Streep, Judi Dench, Kate Winslet, Gwneth Paltrow, Ashley Judd... One su samo neke od žena koje je dočekivao gol, dirao, tražio masažu…

JAVILA SE JOŠ JEDNA ŽRTVA NAPASNOG HOLIVUDSKOG FILMAŠA: ‘Stjerao me je u kut, skinuo hlače i počeo masturbirati’

Silovao i poznatu redaljicu

Više žena opisuje kako je pred njima masturbirao, a tri žene, mežu kojima i talijanska glumica, redateljica i pjevačica Asia Argento te bivša glumica u usponu Lucia Evans, tvrde da ih je Weinstein i silovao.

Argento koja kaže da ju je prisilo na oralni seks, priznaje da je šutjela iz struha da ju ne uništi.

“Znam da je umištio mnoge prije mene. Zato ova priča, u mom slučaju stara 20 godina, i njoj slične priče od kojih su neke i starije, tek sada izlazi na vidjelo”, kaže Argento koja je i sama iz filmaške obitelji.

Lucia Stoller (danas Evans), tada studencica, upoznala je Weinsteina u ljeto 2004. u njujorškom klubu. Kakao je željela postati glumica, dala mu je svoj broj, iako je čula glasine o njemu. Počeo ju je zvati kasno navečer, tražeći da se nađu, no ona je svaki put našla izgovor te objašnjavala kako će se naći s direktorom kastinga koji je zadužen za odabir.

‘Zgrabio me za glavu i izvukao penis’

Nedugo potom, nazvala ju je asistentica i rekla joj kako će se naći prvo s Weinsteinom, a potom s direktoricom kastinga.

“Žena! Sjajno, bit ću sigurna”, prisjeća se što je u tom trenutku pomislila. Prevarila se.

Došla je u zgradu punu ljudi i odveli su u ured u kojem je ostala sama s Weinsteinom. Priznaje da je bila prestrašena.

“I sama njegova pojava bila je zastrašujuća”, kaže Evans opisujući kako joj je “istodobno laskao i ponižavao”. Nakon što joj je rekao da bi bila sjajna u njegovom projektu, “ali mora smršavjeti”, silovao ju je.

“Tražio je oralni seks. odbijala sam, no on je izvao penis, i zgrabio mi glavu… Pokušala sam pobjeći, možda ne dovoljno jako. Nisam se htjela tući s njim. Na koncu bio je puno veći mene. Svladao me”, kaže Evans. No najstrašnije joj je ono što je uslijedilo.

“U jednom trenutku sam na neki način odustala. To je najstrašniji dio i vjerujem da je to razlog zbog kojeg je mogao toliko dugo zlostavljati toliko mnogo žena – odustanu i potom se osjećaju kao da su same krive”, kaže Evans. I dalje ne može vjerovati koliko je njemu to sve bilo normalno.

“Poslije se zakopčao kao da ništa nije bilo. Njemu je to bilo potpuno rutinski”, prisjeća se.

Osveta svakome tko je zucnuo

Četiri glumice, među kojima su i Mira Sorvino i Rosanna Arquette sumnjaju kako im je Weinstein uništio karijeru nakon što su ga odbile. Mnogi u filmskoj industriji kažu kako se otvoreno hvalio da preko medija može uništiti svakoga tko kaže nešto protiv njega. Talijansko -filipinska manekenka Ambra Battilana Gutierrez jedna je od rijetkih koja ga je prijavila policiji. Ubrzo potom, na stranicama tabloida počeli su izlaziti ružni napisi o njenoj navodnoj seksualnoj prošlosti. U međuvremenu, Newyorker je došao i do policijskih audio zapisa na kojima Weinstein priznaje zlostavljanje.

Institucionalizirano zlostavljanje

Možda strašnije i od samih zlostvaljanja je to što je cijeli Hollyvood znao, ali šutio. Šutjele su žrtve, šutjeli su zaposlenici, no šutjeli su i oni koji su mogli dići glas, prije svega mušku redatelji i glumci. Popis ikona industrije koji su prešutjeli navode o Weinsteinovu seksualnom zlostavljanju, uključuje brojne redatelje, kao što su Quentin Tarantino i David O Russell, koji su više puta surađivali s tim filmskim producentom.

Redatelj Michael Moore koji trenutačno surađuje s Weinsteinom na dokumentarnom filmu o Donaldu Trumpu na pitanja o seksualnom uznemiravanju nije želio odgovoriti.

Neki glumci čak žele ušutkati novinare

NAJVEĆI SEKS SKANDAL U POVIJESTI HOLLYWOODA: Jesu li poznati glumci zataškavali zlostavljanja pohotnog moćnika?

Ben Affleck, Matt Damon, Colin Firth, Bradley Cooper, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Russell Crowe, George Clooney i Ewan McGregor, te redatelji Ryan Coogler, Tom Hooper, Lin-Manuel Miranda, Rob Marshall, Robert Pulcini, Garth Davis, Doug McGrath, John Madden, Simon Curtis, Kevin Williamson, Martin Scorsese, John Hillcoat i John Wells – niti jedan od njih nije želio komentirati optužbe koje se Weinsteinu stavljaju na teret, iako su mnogi od njih do sada javno istupali zalažući se za jednak položaj muškaraca i žena u filmskoj industriji, a neki su kritizirali i predsjednika Donalda Trumpa i njegove seksističke ispade i slične optužbe za seksualno uznemiravanje žena.

Istraga je otkrila kako su u skandal upleteni i glumci Matt Damon i Russel Crow. Naime, kada je bivša novinarka New York Timesa istraživala Weinsteina 2004. godine, dvojac ju je tražio da odustane od priče te su dali iskaz u kojem su rekli da ništa od onog što nju zanima nije istina. Danas se niti jedan ne želi očitovati o ovom slučaju.