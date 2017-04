PROGOVORILI O MRŽNJI I POKORILI EUROPU: Hrvatski film potukao konkurenciju i osvojio prestižnu filmsku nagradu

Na 18. izdanju European Film Festivala u Lecceu, hrvatski film ‘Ustav Republike Hrvatske’ nagrađen je čak trima prestižnim nagradama – za scenarij, za najboljeg glumca i nagradu publike.

Nagrada Rajku Grliću i Anti Tomiću za najbolji scenarij obrazložena je riječima: „Prekrasan primjer kompleksne priče koja se poigrava različitim vrstama predrasuda. Teška tema koja postaje pristupačna kroz ironiju i svijetle tonove“.

Nagrada SNGCI Međunarodnog udruženja talijanskih filmskih novinara za najboljeg glumca/glumicu pripala je Nebojši Glogovcu koji svojom interpretacijom „eksplicitno govori o marginalizaciji homoseksulanosti i nasilju nad manjinama. Pod okriljem noći, njegov lik otkriva snagu neočekivane solidarnosti, koja nadilazi etnički konflikt i prijezir prema svemu ‘različitom’.“ ‘Ustav Republike Hrvatske’ je na istom festivalu osvojio i Nagradu publike.





HRVATSKI FILM POBJEDNIK UGLEDNOG FESTIVALA: Grlićev ‘Ustav Republike Hrvatske’ osvojio prvu nagradu

Time je film Rajka Grlića nastavio uspješan niz međunarodnih nastupa koji je započeo međunarodnom premijerom u Montrealu 2016., gdje je nagrađen prestižnom Grand Prize of the Americas. Ovaj „ljubavni film o mržnji“ prepoznat je i na nedavnom Zinegoaku – Međunarodnom „LGBT Film and Performing Arts Festival“ u Bilbau koji ga je nagradio dvama nagradama. Žiri za različitost i ljudska prava, jednoglasno je odlučio nagradom ovjenčati film Rajka Grlića jer „realno oslikava mržnju. To je film koji se blagim humorom, s poštovanjem i preciznošću bavi različitostima glavnih protagonista koji uspjevaju prevladati svoje nevolje povezujući se solidarnošću, naklonošću i poštovanjem“. Nagrada za najbolju sporednu ulogu pripala je Kseniji Marinković.

U glavnim ulogama u filmu pojavljuju se Nebojša Glogovac, Ksenija Marinković, Dejan Aćimović i Božidar Smiljanić. Scenarij potpisuje Ante Tomić zajedno s Rajkom Grlićem, a ostalu autorsku ekipu čine direktor fotografije Branko Linta, skladatelj Duke Bojadziev, scenografkinja Željka Burić, kostimograf Leo Kulaš, montažer Andrija Zafranović, majstorica maske Ana Bulajić Črček, majstor zvuka Nenad Vukadinović i dizajner zvuka Srđan Kurpjel. Producent je Ivan Maloča, a produkciju potpisuju Interfilm iz Zagreba, Hrvatska radiotelevizija, In Film Prag, Revolution Skopje, Sever&Sever Ljubljana i Film&Music Entertainment London. Film su sufinancirali Hrvatski audiovizualni centar, Češki filmski fond, Agencija za film Republike Makedonije i Filmski centar Slovenije, uz podršku programa Kreativna Europa – MEDIA Europske unije i europskog fonda za koprodukcije Eurimages.