PRIPREMITE BRDO KOKICA: Kevin Costner snimat će western u trajanju od 10 sati!

Ne možete starog psa naučiti novim trikovima, što znači da bez obzira na scenarij koji Kevinu Costneru donese njegov agent, on će naći načina da si pronađe ulogu u westernu. Kako očito još uvijek nije zadovoljan sa svojim nizom klasika westerna 80-ih i 90-ih, Ples s vukovima, Silverado i Wyatt Earp, holivudski je kauboj odlučio snimiti epski western u trajanju od nevjerojatnih 10 sati.

U intervjuu koji je dao za Vulture, Costner je otkrio da će njegov sljedeći projekt kao redatelja biti western, za kojeg je tek nejasno priznao da ga piše s “nekim ljudima”.

“Imam još jedan western kojem sam ko-autor s nekim ljudima i volio bih drugu polovicu svoje karijere odigrati s više redateljskih minuta. Neprestano dajem filmove koje nađem redateljima za koje mislim da će ih snimiti bolje, ali često od svoje obitelji čujem: ‘Trebaš režirati filmove u koje se zaljubiš’. I mislim da ću tako i napraviti”, rekao je.

Unatoč tome što je škrt na riječima što se tiče novog projekta, Costner je mamutski western u trajanju od 10 sati spomenuo i u razgovoru za Variety.



“Imam jedan (film). Radim na tome već neko vrijeme. Traje oko 10 sati, što kažete na to? Možda ću napraviti tri samostalana filma iz toga. A tu je četvrti. Dakle, jedna prava saga. Možda ću ga snimati za televiziju ili izbaciti novi filmski nastavak svakih šest mjeseci. To je veliki western koji podsjeća na mješavinu Jeana de Florettea i Manon od proljeća. Mislim da su to zabavni filmovi za gledanje”, rekao je.

Za sada se još ne zna hoće li 62-godišnji glumac i glumiti u toj epskoj produkciji ili će samo biti iza kamere, ali je sigurno da će biti podijeljena u više dijelova, bilo kao filmski serijal ili kao TV-miniserija.