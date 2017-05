OTKRIVENA DUGO ČUVANA TAJNA FILMA ‘KO TO TAMO PEVA’: Autor progovorio o originalnom kraju koji nikad nije vidio svjetlo dana

Književnik, dramski pisac i scenarista Dušan Kovačević otkrio je tajne sa snimanja kultnih jugoslavenskih filmovima, među kojim se našao i ‘Ko to tamo peva’.

Autor koji iza sebe ima i kultna ostvarenja kao što su ‘Maratonci trče počasni krug’, ‘Balkanski špijun’, Sabirni centar’, ‘Profesionalac’ i ‘Ko to tamo peva’ gostovao je u emisiji Ivana Ivanovića, gdje je otkrio da je film trebao imati potpuno drugačiji kraj, no sve je promijenjeno zbog Titove smrti.

‘Titova smrt nas je spriječila da završimo ‘Ko to tamo peva’. Imali smo u scenariju scenu kada izađu ona dva dječaka iz autobusa. Tada se trebalo pojaviti nekoliko životinja i sve je trebalo sličiti na scenu apokalipse. Redatelj filma bio je u dogovoru s vlasnikom cirkusa u Italiji, koji dolazi u Beograd i ima dresirane životinje. Umire Josip Broz, zabranjuje se ulaz svim strancima. Mi moramo završiti film i on se završava onako kako je završen. To što nije snimljeno kao kraj, to je početak ‘Undergrounda’, pojasnio je.