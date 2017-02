OSCARI 2017 SU PRED VRATIMA: Zašto je ‘Spotlight’ pomeo konkurenciju 2016. i koji bi ga film mogao naslijediti?

Hollywood se sprema za najvažniju noć u godini, a mi vas podsjećamo na prošlogodišnjeg pobjednika koji je oduševio publiku i struku – film ‘Spotlight’.

89. po redu dodjela prestižnih nagrada Oscar održat će se u noći s nedjelje, 26. veljače, na ponedjeljak, a posljednje pripreme u punom su jeku.

Prošle je godine trijumfirao film ‘Spotlight’, redatelja Toma McCarthyja, koji je ujedno osvojio i nagradu za najbolji originalni scenarij.





OBJAVLJENE NOMINACIJE ZA OSCARA 2017.: Film ‘La La Land’ postigao povijesni uspjeh!

Radnja filma vrti se oko novinarskog tima lista ‘The Boston Globe’, koji je istraživao zlostavljanje djece u Katoličkoj crkvi te je otkrio veliku pedofilsku mrežu svećenika diljem Amerike. Nakon brojnih istraživanja o zlostavljanjima unutar Katoličke crkve, novinarska ekipa otkrila je više od 80 lokalnih svećenika koji su desetljećima zlostavljali na tisuće djece. Glavne uloge u filmu tumače Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams i John Stanley Tucci.

“Ovaj je film glas preživjelih, a ovaj Oscar pojačava taj glas i nadamo se da će postati glasan zbor koji će se čuti skroz do Vatikana. Papa Franjo, vrijeme je da zaštitite djecu i vratite vjeru”, poručio je producent Michael Sugar.

Na ovaj je film reagirao i vatikanski list L’Osservatore Romano, koji je u svom uvodniku napisao: “Grabežljivci nužno ne nose svećeničke halje i pedofilija ne izranja nužno iz zavjeta čistoće. Ali sada je jasno da je u Crkvi jako puno ljudi više brinuo imidž institucije nego ozbiljnost takvih djela.”

“Sve to ne može opravdati tešku pogrešku onih koji se, predstavljajući Boga, koriste autoritetom za zlostavljanje nevinih: to je dobro ispričano u tom filmu. Priča u filmu je uvjerljiva. I film nije protukatolički”, napisala je novinarka vatikanskog lista, Lucetta Scaraffia.

Tko će ove godine nasljediti ‘Spotlight’ – ‘La La Land’, ‘Moonlight’, ‘Manchester by the Sea’, ‘Arrival’, ‘Lion’, ‘Hacksaw Ridge’, ‘Hidden Figures’, ‘Fences’ ili ‘Hell or High Water’ – uskoro ćemo saznati…