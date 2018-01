OBJAVLJENE NOMINACIJE ZA OSCAR: Film ‘Oblik vode’ prednjači s čak 13 nominacija, a ‘Dunkirk’ iznenadio s osam

Između favorita ‘Oblik vode’ i ‘Tri plakata izvan grada’ ubacio se i Nolanov ratni film ‘Dunkirk’.

Akademija filmskih umjetnosti i nauka objavila je nominacije za ovogodišnje filmove, a u utrci za zlatne kipiće u ovom trenutku prednjači film Guillerma del Tora ‘Oblik vode’ koji je nominiran u čak 13 kategorija, uključujući i one najbitnije za najbolji film, najboljeg redatelja i najbolju žensku ulogu.

Na drugom mjestu je ratni film Christophera Nolana ‘Dunkirk’ koji je osvojio osam nominacija, iako su ga ove godine mimoišle velike nagrade. Na trećem mjestu sa sedam nominacija je film ‘Tri plakata izvan grada’.



Jedno od najvećih iznenađenja je horor ‘Get Out’ koji je oduševio publiku unatoč tome što je redateljski prvijenac komičara Jordana Peelea i imao je skromni budžet. Film je zaradio nominacije za najbolji film, najboljeg redatelja i najbolji originalni scenarij.

Nominacije za glavne kategorije možete pogledati u nastavku:

Glavni glumac:

Timothée Chalamet – Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis – Phantom Thread

Daniel Kaluuya – Get Out

Gary Oldman – Darkest Hour

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq

Glavna glumica:

Sally Hawkins – The Shape of Water

Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie – I, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – The Post

Sporedni glumac:

Willem Dafoe – The Florida Project

Woody Harrelson – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins – The Shape of Water

Christopher Plummer – All the Money in the World

Sam Rockwell – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Sporedna glumica:

Mary J. Blige – Mudbound

Allison Janney – I, Tonya

Leslie Manville – Phantom Thread

Laurie Metcalf – Lady Bird

Octavia Spencer – The Shape of Water

Najbolji redatelj:

Christopher Nolan – Dunkirk

Jordan Peele – Get Out

Greta Gerwig – Lady Bird

Paul Thomas Anderson – Phantom Thread

Guillermo del Toro – The Shape of Water

Najbolji film:

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Najbolji scenarij:

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Najbolja pjesma:

Remember Me (from Coco)

Mystery of Love (from Call Me By Your Name)

This Is Me (from The Greatest Showman)

Mighty River (from Mudbound)

Stand Up For Something (from Marshall)

Najbolja filmska glazba:

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri