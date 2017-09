NOVI JAMES BOND SNIMAT ĆE SE U HRVATSKOJ: Procurili detalji o najnovijem filmu iz serijala o agentu 007

James Bond dolazi u Hrvatsku. Točnije, scene iz novog, 25. dijela ove bezvremenske franšize, snimat će se u Dubrovniku. Radni je naslov filma “Shatterhand”, a u njemu će se Daniel Craig navodno boriti protiv slijepog negativca.

Film je baziran na trileru iz 1999. godine “Never Dream Of Dying” američkog autora Raymonda Bensona, koji je napisao i seriju knjiga o Bondu: “Tomorrow Never Dies”, “Die Another Day” i “The World is Not Enough”.

Radnja novog nastavka započinje policijskim napadom na francuski filmski studio. Stvari odlaze u pogrešnom smjeru, a glumica sumnjive prošlosti vodi Bonda do njegova krajnjeg cilja.



“Scenaristi kažu da bi ovo mogao biti sjajan nastavak ‘Spectrea’ te se nadaju da će snimati u Hrvatskoj krajem godine”, rekao je izvor. Dodao je i kako je scenariste jako naljutilo što je gradonačelnik otkrio da traže lokacije za snimanje u Dubrovniku.

Čini se kako je 49-godišnja zvijezda pet nastavaka o tajnom agentu prekršila obećanje samom sebi jer je jednom izjavio kako bi si radije polomio zapešća nego ponovno glumio Jamesa Bonda, piše Mirror.