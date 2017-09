[FOTO] NEZGODA NA SETU MJUZIKLA ‘MAMMA MIA’ NA VISU: Član produkcije se ozlijedio, prevozili ga gumenjakom

Ekipu mjuzikla je krajem kolovoza šokirala smrt glavnog scenografa. Nakon toga je snimanje odgođeno zbog lošeg vremena, a sada je jedan od članova produkcije doživio nezgodu.

Novi nastavak kultnog mjuzikla Mamma Mia otpočetka snimanja prate nevolje, a jedna se dogodila i prvog tjedna snimanja na otoku Visu.

KOLEGE U ŠOKU: Producent mjuzikla ‘Mamma Mia’ prije početka snimanja na Visu pronađen mrtav u hotelskoj sobi

Nakon što je snimanje odgođeno zbog kiše, danas se jedan od članova produkcije ozlijedio na setu.



Kako se Mamma Mia! Here We Go Again snima u Barjoškoj uvali koja je teško dostupna,ozlijeđeni član ekipe je gumenjakom odvezen sa seta te mu je pružena pomoć. Riječ je o lakšim tjelesnim ozljedama, pišu 24 sata.

Prije dolaska na Vis, ekipa je snimala kadrove u britanskom Oxfordshireu. Tek što je počelo, snimanje je prekinuto zbog smrti scenografa Alana MacDonalda. Osoblje hotela je 31. kolovoza pronašlo njegovov beživotno tijeo u sobi.

Pogledajte kako je danas izgledalo na snimanju na moru: