‘LJUDI SE VOLE, LJUDI SE LJUBE, LJUDI SE JE**’: Redatelj kontroverznog filma s Tinom Katanić otkrio zanimljive detalje

Nedavno je u Zagrebu završilo snimanje kontroverznog filma Fuck Off I Love You Anđela Jurkasa koji tvrdi da nije riječ o erotskom filmu već o ljubavnom filmu s elementima erotike.

Film Fuck Off I Love You privukao je pozornost javnosti zbog kontroverznih scena seksa, no njegov redatelj Anđelo Jurkas kaže kako nije riječ ni o erotskom ni o pornografskom filmu.

STIŽE KONTROVERZNI HRVATSKI FILM PUN SEKSA, U NJEMU DEBITIRALA I TINA KATANIĆ: ‘Ovo je bilo zaista lijepo iskustvo…’

“Radili smo vrlo realne scene koje su prisutne u svakom iole zdravom seksualnom životu. Ljudi se vole, ljudi se ljube, ljudi se je… Dio ljubavi je i vođenje ljubavi”, kaže Jurkas, pišu 24 sata.



Snimanje filma trajalo je 11 mjeseci, a osim vrućih scena, prvi prizori otkrivaju i vrlo zanimljivu glumačku postavu. Naime, u filmu se pojavljuju brojna poznata lica kao što su članovi Hladnog piva, Gibonni, Tina Katanić, Tonči Huljić, Nina Badrić i brojni drugi.

“Tonči Huljić glumi sebe. Svi su glazbenici i zvijezde stavljeni u imaginarnu situaciju. Tonči, dakle, glumi Tončija u situaciji kojoj se privatno ne bi našao”, rekao je redatelj.

Nina pak ima dvostruku ulogu: u jednom dijelu filma glumi samu sebe, a u drugom zamišljenu akcijsku superjunakinju, kombinaciju Matrixa i Jamesa Bonda.

Sve su zvijezde pristale na snimanje bez nagovaranja.

“Ponudu su dobili na dokumentu od šezdesetak stranica s do detalja napisanim što trebaju raditi”, kaže Jurkas.

Nažalost, zbog ugovora s distributerima još ne smije otkriti koji su glumci snimali scene seksa.

“U ovakvoj državi čak i kad uzdahneš završi svršavanjem. Ne vidim ništa ni kontroverzno ni provokativno u sceni vođenja ljubavi. Loše je to što ih je premalo”, kaže redatelj koji se i sam pojavljuje u filmu.