KRATKO I JASNO: ”Arrival’ je sranje, ‘La La Land’ treba što prije zaboraviti, a Meryl Streep je poput klauna’

“Meryl Streep je poput klauna, a ‘La La Land’ je najbolje odmah zaboraviti”, tvrdi anonimna glasačica koja je ocijenila ovogodišnje nominacije za Oscara.

Dodjela Oscara nam je pred vratima, a rasprave i klađenja o tome tko će osvojiti zlatni kipić sve se glasnije čuju. Svi pričaju o najvažnijoj filmskoj noći u godini, a jedna anonimna glasačica otkrila je svoje mišljenje o ovogodišnjim nominiranim glumcima i filmovima.

Ona tako smatra da je slavna Meryl Streep odglumila svoju ulogu ‘poput klauna’, za sedmerostruko nagrađivani film ‘La La Land’ smatra da ga je najbolje što prije zaboraviti, a popularni SF film ‘Arrival’ po njoj je ‘obično sranje’.



U razgovoru za The Hollywood Reporter glasačica je otkrila i koji su njezini favoriti. Inače, ona je samo jedna od 6687 glasača koji ocjenjuju nominirane. Također, da bi se postalo glasačem osoba mora biti filmski umjetnik koji je trenutačno zaposlen u struci.

Tako je anonimna glasačica otkrila da bi ona Oscara za najbolji film dodijelila kriminalističkoj drami ‘Hell or High Water’, nagradu za najboljeg redatelja dodijelila bi Kennethu Lonerganu za film ‘Manchester by the Sea’, najbolji glumac po njoj je Viggo Mortensen jer smatra da nominirani Andrew Garfield i Ryan Gosling ‘nisu na tolikoj razini da bi zaslužili Oscara’.

Najbrutalniji komentar imala je kad je na red došla kategorija najbolje glumice, izjavivši da je se nijedna od nominiranih glumica nije dojmila. Na kraju se ipak odlučila za Ruth Neggu, ali je sigurna da će Oscara na kraju dobiti Emma Stone za svoju ulogu u filmu ‘La La Land’ jer je ‘preslatka i ljudi je vole’. Što se tiče Meryl Streep, smatra da je u ulozi Florence Foster Jenkins izgledala ‘kao klaun’.