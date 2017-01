FANOVI STAR WARSA, POZOR! Otkriven je službeni naslov osme epizode Ratova zvijezda

Na službenoj stranici Star Wars franšize objavljen je naslov osmog nastavka i ne, on nije Space Bear niti Echoes of the Dark Side.

Ako ste jedan od onih koji jedva čekaju novi nastavak Ratova zvijezda, ova će vas informacija oduševiti.

Na službenoj stranici franšize objavljen je naslov osmog nastavka, a on je: Star Wars: The Last Jedi (‘Posljednji jedi’).





Tako su pala u vodu predviđanja o mogućim naslovima. Nedavno preminula Carrie Fisher, koja se proslavila ulogom kultne princeze Leie, prošle je godine podigla prašinu kada je objavila fotografiju sa seta u Londonu i otkrila radni naslov nove epizode: Space Bear.

Velika se bura podigla i kada je Guardian objavio da je navodno procurila cijela priča idućeg nastavka. Osim tajne o pravom identitetu misteriozne Rey, tada je otkriveno i da bi se nastavak trebao zvati Echoes of the Dark Side.

Star Wars: The Last Jedi u kinima bi trebao biti 15. prosinca 2017.