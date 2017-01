DIGLI RUKE: Proslavljeni par kaže da neće snimiti film koji su pripremali više godina!

Biografski film koji je oskarovac Martin Scorsese najavio još prije gotovo deset godina ipak neće ugledati svjetlost dana. ‘Problem je u tome što je čovjek toliko složen’, rekao je slavni redatelj.

Veliki reditelj prije gotovo deset godina najavio da će snimati biografski film o slavnom Franku Sinatri, kojeg je (opet) trebao glumiti redateljev dugogodišnji suradnik i prijatelj Leonardo DiCaprio, piše Toronto Sun.

“Ne možemo to napraviti!”, rekao je Scorsese, uz primjesu tuge, u intervjuu kojim najavljuje svoj novi film Silence. “Mislim da je to konačno svršeno. Oni (preostali članovi Sinatrine obitelji) neće pristati na to. Otvore li se, opet sam tu!”

Projekt je zaustavila tamnija, kompliciranija strana života Franka Sinatre kao pjevača i glumca, objasnio je Scorsese razvoj scenarija, kojeg je pisao Phil Alden Robinson (Field of Dreams).



“Određene stvari su vrlo teške za obitelj i ja ih potpuno razumijem. Ali, ako očekuju da ja snimam film, ne mogu prešućivati određene stvari. Problem je u tome što je čovjek bio toliko složen. Svatko je jako složen – ali Sinatra pogotovo”, rekao je Scorsese.