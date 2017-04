ŽORŽ SE NE MIRI S PREKIDOM, A OČAJNA MARINA TVRDI: ‘To je postalo psihičko maltretiranje, prijavit ću ga ako ne prestane’

Drama bivšeg Big Brother para se nastavlja…

Manekenka Marina Raguž nikako se ne može riješiti svog bivšeg dečka Romana Obilinovića Žorža, koji je već danima zlostavlja na društvenim mrežama jer mu nije vratila telefon, pa je zbog toga stalno zove svakih nekoliko minuta.

“Stalno me zove i maltretira. Izluđuje me to. Poruke kakve dobivam, a u kojima mi prijeti, ne mogu se ni prepričati”, rekla je Marina za 24 sata.

Ona i Žorž prekinuli su još prošle jeseni, a on je na Instagramu objavio brojne fotografije na kojima je vrijeđa i prijeti joj. Nazvao ju je ‘raspalom štracom’, optužio je da je sklona porocima te joj prijetio da će, ako mu ne vrati novac, plivati u Savi i Jadranskome moru.



NAKON ŠTO JU JE NAZVAO ‘RASPALOM ŠTRACOM’, MARINA ODGOVORILA NA UVREDE: ‘On se nikako ne može pomiriti s prekidom’

“Ne može se pomiriti s prekidom. Otvoreno sam mu rekla da neće biti ništa od pomirenja. Blokirala sam njegov broj. Zove me s drugih brojeva. Rekla sam mu da između nas više nikad ništa neće biti. To je postalo psihičko zlostavljanje. Nemam pojma što da radim. Mislim da bih trebala otići na policiju. Ako on nastavi, prijavit ću ga. To su otvorene prijetnje, a ja imam sve dokaze. Ne dira me toliko to što on piše jer svi znaju da su to laži. Pogubio se i ne zna što radi. On ne zna komunicirati. Na ovaj ružan način samo pokušava postići da mu se javim, a ja to ne želim”, rekla je Marina.

Romano i dalje tvrdi da mu ona duguje novac.

“Riječ je o mobitelu koji mi je kupio. To je jedina stvar koju mi je kupio nakon što smo izašli iz Big Brother kuće. Želi da mu vratim taj telefon”, objasnila je manekenka. Romano sad pak tvrdi da ga Marina uopće ne zanima.

“Ja ne znam što ta žena sebi umišlja, ispada da sam ja neki luđak koji je proganja. Ponaša se kao da je najljepša na svijetu. Takvih ima u Splitu gdje god se okreneš”, rekao je Žorž za 24 sata.