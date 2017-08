ZNANSTVENICI HAKIRALI RAČUNALO PUTEM DNK! Upozorenje je ozbiljno: ‘Uskoro bi računala mogla kontrolirati ljudski um’

DNK ‘zaražen’ softverskim virusom uspješno je iskorišten za preuzimanje kontrole nad računalom – objavili su znanstvenici iz istraživačkog tima sa Sveučilišta u Washingtonu.

Manipulirajući rasporedom molekula adenina, citozina, timina i gvanina unutar DNK, istraživački tim iz Washingtona uspio je kodirati jednostavan program kojim je moguće hakirati računalo za čitanje sekvenci tih molekula, piše Sputnik.

Znanstvenici umiruju javnost, ali Žižeka ne mogu

Da bi uspjeli u tome, istraživači su morali ubaciti maliciozni program zapisan u strogo određenom poretku molekula te neznatno preraditi stroj za sekvencioniranje kako bi mogao pročitati svaku molekulu u binarnom zapisu. Nakon što su tako prerađenom stroju dali “zaražene” gene na analizu i dekodiranje, stroj je zapis iz molekula protumačio kao operativni program te “napadačima” omogućio preuzimanje kontrole nad njim. Ovim ograničenim hakiranjem znanstvenici su htjeli pokazati da je moguće putem kemijskih spojeva napasti računalne sustave u laboratorijima.



Autori istraživanja uvjeravaju javnost da nema razloga za uzbunu te da nema dokaza kako je ugrožena sigurnost sekvencioniranja DNA ili DNA podataka.

No, njihovo mišljenje ne dijeli čuveni slovenski filozof Slavoj Žižek. On tvrdi da je time nastavljen trend povezivanja ljudskih tijela i računala. Napredak na tom polju dovest će, kaže on, do toga da će ljudi potpuno izgubiti slobodu i identitet.

“Činjenica da je moguće hakirati kompjutor pomoću DNK-a znači da naš identitet, koji određuje taj DNK, nije ništa više od kompjuterske formule. Naš život i identitet svedeni su na niz formula. Time praktički ulazimo u posthumani svijet“, prenosi RT izjavu Slavoja Žižeka.

“Ni u doba nacizma vlast nije uspjela kontrolirati misli”

Žižek kaže kako ne strahuje toliko od ovog eksperimenta, jer ima i mnogo strašnijih, ali da strahuje od povezivanja ljudskog mozga i računala.

“Ono od čega strahujem je izravna veza između našeg mozga – onoga što mislimo – i digitalne mreže, zato jer time gubimo autonomiju”, kazao je dodavši da bi računala uskoro mogla kontrolirati ljudski um, dok će ljudi i dalje misliti da sami kontroliraju svoje misli i stvarnost.

“Čak i u najgore doba nacizma vlast nije uspjela kontrolirati čovjekove misli. Ušli smo u doba tehnološke dominacije i manipulacije, a biologija se posve integrirala u taj projekt”, upozorio je Žižek.

Sam život je, kaže, postao tehnološki proces, pa je u vez s tim postavio niz pitanja.

“Određuje li DNK zaista naš identitet ili smo samo biološki automati? Imamo li neku duhovnu slobodu? Jesmi li automati koje je moguće kontrolirati ili ipak ima nade za našu slobodu”, zapitao se Žižek.

