ŽIVI UŽAS: Znanstvenici utvrdili da se planinski lavovi boje samo jedne stvari

Studija Sveučilišta u Kaliforniji pokazuje da planinski lavovi (poznati i kao pume) bježe čim čuju ljudski glas, piše Nature World News.

“Ljudi to često govore, da se planinski lavovi više boje nas nego mi njih. No to do sada nije niti jednom bilo znanstveno dokazano”, kaže Chris Wilmers, profesor studija okoliša. “Kada idu na planinarenje, neki se boje da će ih planinski lavovi napasti. No ispada da se te životinje itekako boje ljudi.”

Znanstvenici su izvršili ukupno 29 eksperimenata sa 17 različitih puma. Otkrili su kako ove životinje bježe u 83% slučajeva kada su izložene ljudskom glasu.

Ne samo da bi pobjegli, već bi se kasnije oklijevali vratiti svojojem teško stečenom obroku.



Direktorica Fundacije za planinske lavove Lynn Cullens kaže kako se nada da će ovo istraživanje pomoći u smanjivanju straha te pomoći u razvijanju načina na koji ih se može u buduće spriječiti da dolaze u nastanjena područja.

“Racionalno je bojati se životinje koja je u stanju nauditi vam”, rekla je Cullens. “No važno je to sagledati u pravilnoj perspektivi. Ako redovito planinarite u divljini s prijateljima, rizik da vas napadne planinski lav manji je od rizika po zdravlje ako umjesto planinarenja sve to vrijeme ostajete doma.”