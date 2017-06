ZAHVALJUJUĆI STAROM DNEVNIKU…. Arheolozi pronašli davno izgubljeno ‘osmo svjetsko čudo’

Istraživači tvrde da su pronašli davno izgubljeno ‘osmo čudo svijeta’ u Novom Zelandu.

Ružičasto-bijele terase jezera Rotomahana na sjevernom otoku bili su velika turistička atrakcija 19. stoljeća i dolazili su ih gledati ljudi iz cijelog svijeta. Dugo se vjerovalo kako su terasaste sedimentne stijene uništene u erupciji vulkana 1886., a tadašnje vlasti nikada nisu zabilježile njihov točan položaj niti dimenzije.

No 2010. otkrivena je dugo izgubljena kolekcija dnevnika geologa koja je odvela istraživače na pravo mjesto.

“Utrošli smo više od 2.500 radni sati tijekom zadnjih 12 mjeseci” rekao je jedan od istraživača Rex Bunn, prenosi Independent. “Uvjereni smo kako smo locirali terase. Bliže smo im nego itko u zadnjih 130 godina” pojašnjava.



Dnevnik je pripadao Dr Ferdinand von Hochstetter, uvaženom geologu kojeg je vlada uposlila da istraži i mapira otoke, pa je ucrtao i poziciju terasa. No erupcija 27 godina kasnije drastično je promijenila krajolik otoka, jezero Rotomahana je na trenutak isušilo da bi se vratilo 20 puta veće. Vjerovalo se kako su terase uništene, no sada geolozi misle kako je ih erupcija samo pokrila slojem pepela te kako su 10 metara ispod tla na obalama jezera. Iako su potrebna daljnja istraživanja koja će potvrditi njihov pronalazak, istraživači su sigurni u to :

“Ružičasto-bijele terase bi se mogle ponovo pojaviti i opet oduševljavati ljude” kaže Bunn, koji sada pokušava organizirati iskapanje.