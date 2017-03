ZABORAVITE NA PUNJAČE I ŽICE: Walt Disney pretvara poznatu Teslinu ideju u stvarnost

Miki, Šiljo i… bežični prijenos energije?

Da, znanstvenici odjela Walt Disney kompanije po imenu Disney Research otkrili su način punjenja električnih uređaja bez korištenja ikakvih žica.

Bežični prijenos energije ideja je još iz 19. stoljeća, a njen najpoznatiji zagovaratelj bio je Nikola Tesla. Ali pretvoriti tu zamisao u uređaj koji stvarno radi bio je problem, piše IFLScience.

Prijenos energije po cijeloj prostoriji

Tim iz Disney Researcha pokazao je kako su uspjeli prenositi energiju u cijeloj prostoriji, te su njom napajali brojne uređaje dok je istovremeno bila relativno sigurna za ljude.

“Bežična dostava energije ima potencijal da savršeno napaja naše električne uređaje jednako lako kao i što i podaci putuju zrakom”, izjavili su. “No postojeća su rješenja ograničena na udaljenosti skoro pa direktnog kontakta i ne pružaju slobodu automatskog punjenja.”

Kako bi riješili taj problem, tim je smislio ‘kvazistatičnu rezonanciju šupljine (QSCR)’, gdje se stvaraju magnetna polja kako bi dostavila kilovate energije korisnicima. Ti prijamnici mogu biti pričvršćeni na uređaj, poput telefona ili entilatora, kako bi ga opskrbljivali energijom.

Prostorija koju je izgradio Disney Research prekrivena je aluminijskim pločama. U središtu se nalazi bakrena cijev koja ide od poda sve do stropa, a kroz koju teče struja. Petnaest kapacitora se koriste kako bi odredili rezonantnu frekvenciju u sobi i izolirali električna polja od generatora. Zatim se kroz prostoriju provede ujednačeno magnetno polje na istoj frekvenciji.

Prijamnici koriste žičanu ovojnicu kako bi rezonirali na istoj frekvenciji, te tako ‘hvatali’ energiju koju zatim predaju uređaju na koji su pričvršćeni. Znanstvenici su uspjeli prebaciti oko 1.900 watta s učinkovitošću od 40 do 95 posto.

Još nije sve savršeno

No još uvijek ima par problema. Prvi je očito potreba za prostorijom obloženom aluminijem, iako znanstvenici tvrde kako se cijeli projekt može bez problema uvećati ili umanjiti. Uz to, cirkularna priroda magnetnih polja znači da prijamnici rade samo kada se nalaze pod određenim kutevima, iako se to može riješiti s tri ovojnice od kojih je svaka uperena u drugi smjer.

Radi se o uglavnom sigurnom rješenju, iako znanstvenici naglašavaju kako se ljudi ne bi trebali približavati bakrenom stupu bliže od 46 centimetara, kako tijelo ne bi apsorbiralo više energije nego što je to preporučljivo.