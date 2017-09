‘VEĆ ZA 40 GODINA NA MARSU BI MOGLO BITI MILIJUN LJUDI’: Musk se ne šali – objavio cijeli plan i proračun

‘Već za nekoliko desetljeća, na Marsu bismo mogli sagraditi grad s milijun stanovnika, tvrdi Elon Musk, a kada to kaže milijarder ‘težak’ 15 milijardi dolara, nije samo nagađanje – vizionar je iznio i plan proračun za tako nešto.

Milijarder, inovator i vizionar koji je osnovao privatnu tvrtku za svemirska putovanja SpaceX, nadovezao se na tezu Stephena Hawkinga kako će ljudi izumrijeti ako se ne prošire na druge planete. Musk kaže da zarađuje novac samo zato kako bi mogao ostvariti taj san ( procjenjuje se da, nakon što je sudjelovao u postavljanju PayPala i osnovao tvrtku za električne atomobile Tesla, ima više od 15 milijardi dolara).

PRVA LJUDSKA MISIJA NA MARS: Popis svih svemirskih misija u sljedećih 20 godina i neke su totalno spektakularne

PRIPREMA SE EPOHALNA SVEMIRSKA MISIJA U 2018.: ‘Dvoje ljudi je već uplatilo polog, svjesni su rizika’

Najvažnija je izgradnja flote od tisuću letjelica koje bi više puta letjele do Marsa. Kolonija na Marsu bi dosegla milijun ljudi za 40 do sto godina, opisao je svoj viziju naseljavanja Crvenog planeta u magazinu New Space.

POHOD NA MARS: Predstavili svemirski brod kojim već 2024. godine žele stići na Crveni planet

Pojasnio je i zašto je Mars idealan za kolonizaciju: “Malo je hladan, ali možemo ga zagrijati. Ima vrlo zahvalnu atmosferu koja se sastoji prvenstveno od ugljičnog dioksida i nešto dušika i argona te drugih elemenata u tragovima pa možemo uzgajati bilje – sve što trebamo je malo stlačiti atmosferu”, piše i nastavlja:

“Bilo bi prilično zabavno na Marsu obzirom na to da je gravitacija Marsa optrilike 37 posto one na Zemlji, pa bi mogli dizati teške predmete i skakutati okolo. Dva planeta su prilično slučna. Štoviše, ako bismo uspjeli zagrijati Mars, i na njemu bismo imali gušću atmosferu u tekuće oceane” entuzijastičan je Musk.

BOGATI ŠEIK PREDSTAVIO PLAN ZA NASTANJIVANJE MARSA: Ovako bi trebali izgledati gradovi na Crvenom planetu

Brojku od milijun ljudi smatra ključnom jer to toliko Marsovaca potrebno kako bi kolonija bila poptuno samoodrživa. Prvi let na Mars očekuje 2022., a na Mars se ne bi isplatilo poslati samo jedan brod jednom u dvije godine. Zbog rotacije Zemlje i Marsa, slanje broda moguće je izvesti jednom u 24 mjeseca. Jednim bi brodom moglo putovati između 100 i 200 ljudi. Musk procjenjuje da bi za uspostavu kolonije s miliijun stanovnika bilo potrebno od 40 do stotinu godina.

Ističe i jednu važnu stvar, o kojoj se za sada ne vodi previše računa u svemirskim putovanjima – udobnost i razonoda, obzirom na to da bi putovanje do Marsa bi trajalo dugo ( najmanje 100 dana).

“”Kako biste privukli ljude, mora biti zabavno i uzbudljivo – ne smiju se osječati skučeno. Zato bi odjeljak za posadu ili putničke kabine morale sadržavati igre i sportove za bestežinsko stanje. Postojat će projekcije filmova, predavanje…”

SPACE-X PROGRAM: Slavni vizionar otkrio detalje svemirskog broda koji će prevesti milijun ljudi na Crveni planet

Musk ističe kako je njegov uspon na listi najbogatijih ljudi svijeta samo sredstvo za konačni cilj – uvjeravanje čovječanstva da učini idući veliki korak u svemir.

“Glavni razlog zbog kojeg se bogatim je da to mogu financirati. Zaista nemam nikakvu drugu motivaciju za akomuliranje kapitala osim da dam najveći doprinos koji mogu tome da čovječanstvo postane multiplanetarno.” ističe Musk, dodajući kako je na kocki opstanak ljudskog roda.