VODENI PLANET? Na nedavno otkrivenoj ‘novoj Zemlji’ moglo bi biti života

Uzbuđujuće otkriće ovog kolovoza zemljolikog, potencijalno nastanjivog stjenovitog planeta u zvjezdanom sustavu najbližem nama stvorio je pravu buru u znanstvenoj zajednici, piše IFLScience.

A sada je nova studija došla do zaključka kako je planet Proxima b vjerojatno oceanski svijet prekriven tankom atmosferom.

ŠTO SVE ZNAMO O JEDNOM OD NAJVAŽNIJIH OTKRIĆA MODERNOG DOBA: Hoćemo li ikada moći živjeti na ‘novoj Zemlji’?

Do otkrića je došao tim astronoma i astrofizičara francuskog Nacionalnog središta za znanstvena istraživanja (CNRS).



“Planet bi vrlo vjerojatno na površini mogao imati tekuću vodu, a samim time i neke oblike života”, navedeno je u izjavi CNRS-a. “Planet bi mogao biti ‘oceanski planet’ , kojem ocean prekriva čitavu površinu, poput nekih ledenih mjeseca Jupitera i Saturna”.

SADA JE SLUŽBENO: Europski astrofizičari otkrili su ‘drugu Zemlju’

Teškoće u promatranju Proxime b

Iako je i prije djelovalo moguće da bi planet mogao imati vodu na površini, znanstvenici i dalje mogu koristiti samo matematičke modele kako bi predviđali tako što sve dok planet ne prijeđe ‘preko’ zvijezde, što omogućuje znanstvenicima proučavanje sastava atmosfere.

A iako godina na Proximi b traje samo 11.2 dana, još nismo vidjeli prijelaz a nije niti sigurno da uopće hoćemo. To je zbog toga što su šanse da planet prijeđe preko svog sunca pred nama samo oko 1.5%, a uz to Proxima b ima toliko slab odsjaj da vjerojatno ne bismo mogli sa sigurnošću ni znati da se to dogodilo.

Tako da su umjesto konkretnih novih podataka u CNRS-u koristili kompilaciju onoga što se do sada zna, računalne simulacije, kao i nešto procijenjivanja i pogađanja, kako bi se odredila najvjerojatnija distribucija mase unutar Proxime b.

Proračunali su kako je njen promjer negdje između 0.94 i 1.4 zemljinog. znanstvenici su zatim procijenili da, ako postoji površinska voda, ona najvjerojatnije ne čini više od 0.05% ukupne mase planeta, što je opet slično zemlji.

Neka vrsta oceana ipak najvjerojatnje postoji, a simulacije navode i na postojanje tankog atmosferskog sloja.

No trenutačno su to samo hipoteze, isto je tako moguće da se radi o suhome, golom i beživotnom svijetu. Ali postoji sve više dokaza da bi se u blizini mogao nalaziti drugi dom čovječanstva.