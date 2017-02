VELIKI UTJECAJ MALIH VARIJACIJA: Zašto su neki ljudi viši od drugih

Znanstvenici su napokon otkrili zašto su neki ljudi viši od drugih. Nakon što su analizirali DNK više od 700.000 ljudi, pPronašli su 83 genetske varijacije koje djeluju na visinu.

Neke genetske promjene mogu pojedinačno djelovati na promjenu visine i do 2 centimetra.

Ranije identificirane zajedničke varijacije povezane s visinom znatno su slabije i svaka u prosjeku može djelovati na visinu za manje od jednog milimetra.

Rijetke varijacije s velikim utjecajem

Ova nova međunarodna studija najveća je do sada o genetskim faktorima koji utječu na visinu, piše Mirror. Određeni broj varijacija, promjena u kemijskom slijedu koji čini DNK, označile su do sada nepoznate biološke procese koji sudjeluju u rastu kostiju.

Jedan od gena, STC2, stvara protein koji djeluje kao kočnica rastu. Znanstvenici vjeruju kako bi on mogao biti meta novih tretmana kod problema rasta djece.

“Nove genetske varijacije koje smo pronašli rijetke su u stanovništvu ali njihov velik učinak na visinu ljudi otkrio je važne nove uvide u rast ljudskih kostiju”, kaže suvoditelj studije, profesor Panos Deloukas sa Sveučilišta Queen May, London. “Identificirani geni će nam pomoći u predviđanju rizika razvoja određenih poremećaja rasta.”

“Postoji i nada da ćemo jednoga dana biti u stanju iskoristiti to znanje kako bi razvili precizan medicinski pristup tretiranju poremećaja rasta.”

Uzroci različitog rasta još uvijek nepoznanica

“Naše najnovije otkriće znači da sada možemo objasniti više od četvrtine nasljednih faktora koji sudjeluju u utjecanju na visinu neke osobe”, kaže suvoditelj dr. Andrew Wood sa Sveučilišta u Exeteru.

“Kako tijelo naraste od bebe duljine 40 do 50 centimetara u savršeno proporcioniranu odraslu osobu tri do četiri puta veću, i kako se to dogodi na način da neki od nas završe i preko pola metra viši od drugih, fascinantan je ali slabo poznat aspekt biologije”.

Za ovu su studiju znanstvenici testirali katalog od gotovo 200.000 rjeđih genetskih varijacija za koje se zna da mijenjaju funkciju gena koji kodiraju proteine. Podaci od ukupno 711.428 ljudi označili su 83 nestandardne varijacije koje jako utječu na visinu odraslih osoba. Od tih, 51 su varijacije ‘niske frekventnosti’ koje su pronađene u manje od 5% stanovništva, a 32 su rijetke varijacije koje se nalaze u manje od 0.5%.

“Od ovih 83 genetskih varijacija, neke djeluju na visinu za više od dva centimetra, što je enormno”, rekao je profesor Guillaume Lettre, jedan od glavnih istražitelja sa Sveučilišta u Montrealu.

“Geni na koje su djelovale te genetske varijacije moduliraju, između ostaloga, razvoj kosti i hrskavice, te proizvodnju i aktivaciju hormona rasta.”