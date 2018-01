VELIKA ANALIZA BILLA GATESA ZA UGLEDNI TIME: ‘Zamislite budućnost – ovih šest inovacija uskoro će transformirati svijet’

Poznati IT stručnjak, milijarder i filantrop Bill Gates napisao je za Time svoje viđenje o tome koji će skorašnji izumi znatno utjecati na nas:

Kada je Johann Gutenbert izumio tiskarski stroj, promijenio je tijek povijesti. Isto bi se moglo reći i o Edisonovoj žarulji, cijepivu za dječju paralizu Jonasa Salka ili kompilatoru Grace Hopper. Evo nekoliko inovacija za koje mislim da će isto tako promijeniti povijest.

1. Bolje čuvanje cjepiva

Cijepiva spašavaju milijune života širom svijeta, ali se pokvare ako nisu pohranjena na pravoj temperaturi. Grupa inžinjera iz Global Gooda u Seattleu stvorila je inovativni novi frižider po imenu MetaFridge koji drži cjepiva na sigurnom čak i pri dugotrajnim nestancima struje. Rade i na prijenosnom hladnjaku koji bi omogućio donošenje cjepiva i u zabačenije krajeve.

2. Preuređivanje gena

Zamislite budućnost u kojoj možete jednostavno preurediti DNK bolesne osobe kako bi joj bilo bolje, ili iz komaraca ukloniti gene koji im omogućuju prenošenje malarije. Još smo u ranom stadiju razvoja alata za editiranje gena, i znam kako postoji puno pitanja o tome kako odgovorno koristiti ovu tehnologiju. No njene me mogućnosti ispunjavaju nadom.



3. Solarno gorivo

Ako namjeravamo prekinuti našu ovisnost o fosilnim gorivima i usporiti klimatske promjene, potrebni su nam brojni različiti pristupi. Nedavno sam posjetio laboratorij u Caltechu u kojem znanstvenici istražuju načine kako pretvoriti sunčevu energiju u gorivo. Još smo daleko od dana kada ćemo moći napuniti svoj auto sunčevim gorivom, ali kreativni pristup Caltecha pruža mi naduda bismo u bliskoj budućnosti mogli postići energetsko čudo.

4. mRNK cjepiva

Većina cjepiva koristi oslabljene ili deaktivirane oblike virusa kako bi tijelu pomogli da stvori imunitet i spriječi oboljevanje. Znanstvenici proučavaju kako umjesto toga koristiti genetski materijal, što bi omogučilo brže i jeftinije stvaranje novih vrsta cjepiva. Ako bismo mogli naučiti tijelo da samo stvara svoju prirodnu obranu, mogli bismo revolucionarizirati način na koji sprječavamo bolesti.

5. Poboljšana dostava lijekova

Ako ste ikada morali uzimati lijek točno u određeno vrijeme svaki dan, onda znate kako je lako propustiti tabletu. Tvrtka po imenu Intarcia želi to promijeniti. Stvorili su maleni uređaj koji vam se usadi pod kožu i te polako ispušta lijek u krvotok. Postoje brojni načini na koje bi se ta tehnologija mogla koristiti da bi se poboljšao tretman pacijenta, ali najviše me uzbuđuje prevencija HIV-a. Jedan implant mogao bi štititi osobu od HIV-a i do godinu dana.

6. Umjetna inteligencija

Od svih inovacija na popisu, ova djeluje kao ona koja će najviše promijeniti naš način života. Iako će UI stvoriti i nove izazove kojima ćemo se morati baviti, uključujući i kako zadržati radnike koji će izgubiti svoja radna mjesta zbog automatizacije, mislim da će sveukupno naši životi biti produktivniji, učinkovitiji i lakši.