USKORO MOGUĆE USPOSTAVLJANJE LJUDSKE BAZE NA MJESECU? Japanci otkrili savršenu lokaciju za potencijalnu lunarnu koloniju

Uspostavljanje ljudske baze na Mjesecu moglo bi biti moguće nakon što su japanski znanstvenici otkrili savršenu lokaciju za potencijalnu lunarnu koloniju.

Tim znanstvenika JAXA-e (Japanske svemirske agencije) otkrio je 50km dugu i 100 km široku pećinu ispod površine Mjeseca, a koja bi se mogla pretvoriti u prvo vanzemaljsko naselje, piše Mirror.

Ostaci mjesečeve vulkanske prošlosti

Kako bi otkrili pećinu koristili su radarski sustav na sondi Selenological and Engineering Explorer (Selene), a smatraju da se radi o ostatku lava ‘cijevi’ iz vremena kad je Mjesec bio vulkanski aktivan.

Smještaj ispod površine ima više smisla od površinske kolonije jer bi ovako astronauti bili zaštičeni od svemirskog zračenja, kao i malenih meteorita koji redovito bombardiraju Mjesec.



Uz to, procjenjuje se kako bi ovako skrivena baza bila izložena stabilnijim temperaturama.

Ova bi špilja mogla sadržavati i vodeni led u stijenama.

“Poznate su nam te lokacije za koje mislimo da su bivše cijevi kroz koje je tekla lava… Ali njihovo postojanje do sada nije bilo potvrđeno”, rekao je Junichi Haruyama, viši znanstvenik u JAXA-i.

“Pažljivo istraživanje njihove unutrašnjosti moglo bi nam pružiti jedinstveni uvid u evolucijsku povijest Mjeseca.”

Uskoro na Mjesecu cijele obitelji

Trenutačno ne postoje planovi za uspostavljanje baze na Mjesecu, no radi se o zanimljivoj mogućnosti za znanstvenu zajednicu.

Za manje od 20 godina, do 100 ljudi moglo bi imati stalnu nastambu na Mjesecu, tvrdi Europska svemirska agencija (ESA).

Ne samo da bismo 3D-printali zgrade, već bismo mogli koristiti rastopljeni led za vodu te uzgajati usjeve na lunarnom tlu.

Potencijalno je moguće i rađanje djece na Mjesecu.

Privatna kompanija kreće u gradnju baze na Mjesecu

Sve je to spomenuto u poruci Bernarda Foinga, ambasadora ESA-inog plana o ‘mjesečevom selu’, o kojem je govorio na sastanku Europskog planetarnog kongresa u Latviji prošlog tjedna.

Pritom je objasnio na koji bi način prvi naseljenici na Mjesecu kolonizirali taj satelit na kojemu bi zatim uzgajali organsku hranu, te bi na kraju imali i obitelji s djecom.

Počelo bi 2030. sa šest do deset znanstvenika, tehničara i inžinjera, a do 2040. bi naselje naraslo do 100 ljudi.

Jedan od razloga osnivanja stalne lunarne kolonije je i zamjena za Međunarodnu svemirsku postaju, koja će se prestati koristiti 2024. godine.