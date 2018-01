UMJETNA INTELIGENCIJA ZNA KAD ĆETE UMRIJETI: Šokantno precizan sustav predviđa kraj života pacijenata

Preciznijim određivanjem koji će pacijent umrijeti i kada mogu se se njegovi posljednji dani učiniti kvalitetnijima.

Znanstvenici sa Stanforda razvili su UI koji može predvidjeti kad će pacijenti preminuti s točnošću od 90%. Dok ovo na prvi pogled djeluje i više nego pomalo jezivo, razvojni tim tvrdi kako bi njihov rad mogao znatno poboljšati palijativnu skrb pacijenata i njegove obitelji, piše Daily Mail.

Kvalitetnija palijativna skrb

Preciznijim određivanjem kada bi smrtno bolesni pacijent trebao preminuti, mogu se složiti njihove želje po prioritetu te osigurati obavljanje važnih razgovora prije no što bude prekasno.

U ovoj studiji znanstvenici sa Sveučilišta Stanford objašnjavaju kako postoji ogromna razlika između načina na koji pacijenti žele proživjeti ostatak života, i načina na koji se to stvarno i dogodi. Istraživanja su tako pokazala kako oko 80% Amerikanaca želi provesti svoje posljednje dane u vlastitom domu, no do 60% ih na kraju umre u bolnici. Kako bi umanjili ovu disproporciju znanstvenici su istrenirali duboku neuralnu mrežu podacima iz Elektronskog zdravstvenog arhiva iz Stanfordske bolnice i dječje bolnice Lucile Packard, s podacima od oko dva milijuna pacijenata.



“Uspjeli smo izgraditi predvidljivi model koristeći prikupljene podatke. Sama količina podataka omogućila nam je da izgradimo model predviđanja smrtnosti na temelju svih uzroka, umjesto da se radi o modelu za specifičnu bolest ili demografsku skupinu.”

Razlog za pružanje palijativne skrbi ostaje nepoznat

Nije uvijek jasno kome treba palijativna skrb i kada. “Kriterije za odlučivanje kojim bi pacijentima koristila palijativna skrb može ponekad biti teško eksplicitno objasniti”, objašnjavaju autori u svom radu. “Naš pristup koristi duboko učenje kako bi pregledao pacijente primljene u bolnicu i identificirao one kojima će ova vrsta skrbi najvjerojatnije biti potrebna. Algoritam predviđa smrtnost svakog pacijenta unutar 12 mjeseci, te koristi to predviđanje kako bi dao preporuku za palijativnu skrb.”

Iako sam proces može biti koristan, postoji jedan izazov, zbog prirode algoritma znanstvernici ne mogu znati na čemu točno ovaj temelji svoja predviđanja. No u ovoj vrsti primjene, kažu kako znanje zašto je donešeno konkretno predviđanje nije nužno važno.

“Primjena palijativne skrbi nije povezana s razlogom zašto se netko razbolio”, rekao je znanstvenik Kenneth Jung. “Ovo se razlikuje od hipotetskog slučaja ‘netko umire i mi sada trrebamo odabrati najbolji tretman’, u kojem slučaju želimo znati što prouzrokuje simptome. No u ovoj situaciji, to i nije toliko bitno dokle god mi učinimo sve što treba.”