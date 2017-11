SUPERERUPCIJA KOJA ĆE UNIŠTITI CIVILIZACIJU PUNO JE BLIŽE NEGO MISLIMO: ‘Statistički, do sada smo imali sreće’

Erupcija supervuklana koja bi lako mogla uništiti civilizaciju bliže je nego što se do sada mislilo, pokazala je znanstvena analiza.

Jedna od zadnjih supererupcija bila je prije 74.000 godina na prostoru današnje Indonezije. Geolozi procjenjuju kako je erupcija u zrak izbacila 3000 kubnih kilometara kamenja i pepela. No najveće supererupcije mogu čitave kontinente pokriti pepelom i, što je još opasnije, promijeniti klimu i ohladiti čitav planet.

KATAKLIZMA JE BLIŽE NEGO SE MISLILO: ‘Supervulkan će erumpirati za par desetljeća, tama će progutati Zemlju…’

Znanstvenici su do sada pretpostavljali kako supererupcija pogađa Zemlju između svakih 45 i 714 tisuća godina. No čini se, da smo bili zapravo jako sretni. Analizirajući geološke podatke, profesor Jonathan Rougier sa sveučilišta u Bristolu zaključio je kako su supererupcije puno češće – jedna pogodi Zemlju svakih 5.200 do 48.000 godina. Prema geološkim podacima, posljednje dvije bile su prije između 20 i 30 tisuća godina.



“Statistički, imali smo sreće što od tada nismo doživjeli supererupcije” zaključuje Rouiger.

Priroda je nepredvidiva

Dr Marc Reichow, geolog sa sveučilišta u Leicester, koji nije sudjelovao u istraživanju, ističe kako je studija “temeljena na čvrstim podacima i razumnoj analizi”, no tvrdi kako ipak ne bismo trebali previše paničariti, prenosi Independent.

“Priroda, uključujući i vulkanske erupcije, ne radi kao švicarski sat”, kaže. I profesor Rouiger se slaže kako priroda nije toliko redovita i to što nismo doživjeli divovske erupcije zadnjih 20.000 godina ne znači da nas čeka jedna odmah iza ugla.

Ali zato upozorava na jednu drugu opasnost: “I manje erupcije mogu uništiti čitave zajednice i države, ali i okoliš. Sa sigurnošču možemo reći kako vulkani prijete našoj civilizaciji puno više nego što se prije mislilo”.