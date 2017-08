STVORILI TERMINATORA? Napravili robota čija koža zacjeljuje sama od sebe

Sposobnosti robota sve se brže razvijaju, te ovi strojevi sada mogu pratiti mete pa čak i pucati iz oružja.

No sada su znanstvenici krenuli s razvojem sposobnosti koje nadilaze ljudske, te su stvorili umjetnu kožu koja se sama liječi, piše The Sun.

Otporni na oštre predmete

Znanstvenici Sveučilišta Brije u Bruxellesu uspjeli su dati robotima mogućnost samozacjeljivanja koja im omogućuje da se ‘oporave’ čak i ako ih se ubode ili posiječe nožem.

To podsjeća na ulogu Arnolda Schwarzeneggera kao kiborg-asasina u Terminator filmovima, ali srećom za čovječanstvo, ovi roboti teško da će se tako skoro pobuniti protiv čovječanstva.



Za sada uglavnom skupljaju voće, povrće i druge mekane predmete s tvorničkog poda. A mogli bi imati i važnju ulogu u poboljšavanju ljudske prostetike.

Kako bi proizveli robote koji imaju ‘kožu’ i ‘meso’, znanstvenici su koristili polimere koji se poput želea stapaju zajedno kada ih se zagrijava ili hladi.

“Rezultati ovog istraživanja otvaraju obećavajuće perspektive”, rekao je profesor Bram Vanderborght iz BruBotica i Flanders Makea, koji je pronašao način da ruke robota budu istodobno meke, kako bi mogle kupiti osjetljive predmete, ali i sposobne izdržati kontakt s oštrim predmetima.

“Roboti će ne samo biti lakši i sigurniji, već će isto tako biti u stanju raditi dulje bez da ih se konstantno treba popravljati.”

Ipak stižu i odredi robota ubojica

Pravi roboti ubojice možda djeluju kao daleka budućnost naspram ovih, ali uvijek postoji opasnost da u budućnosti jedna ili više država odluči napraviti vojsku autonomnih ubilačkih strojeva.

UGLEDNI STRUČNJACI UPOZORAVAJU UN NA ROBOTE UBOJICE: ‘Jednom kada se Pandorina kutija otvori bit će teško zatvoriti je’

“Pitanje nije samo kada će se to dogoditi, već mi još uvijek ne znamo hoće li to ići u korist obrambenim ili napadačkim operacijama, te kakvi će sve biti učinci”, rekao je Peter Singer, strateg za New American Foundation.

Slično misli i Jason Healey, viši istraživač cyber-sukoba sa Sveučilišta Columbia. On je izjavio kongresnom Komitetu za vojnu službu kako će se razvoj borbenih odreda kiborga dogoditi unutar sljedećeg desetljeća.