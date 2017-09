BLISKA BUDUĆNOST: Znanstvenici izračunali kada će umjetna inteligencija nadmašiti ljude i kakve su šanse da nas roboti unište

Studija koju je objavila Knjižnica Sveučilišta Cornell raspravlja kada će umjetna inteligencija (UI) nadmašiti ljude.

Danas je integracija ljudi i robota neporeciva činjenica. Studija tvrdi kako postoji 50-postotna šansa da će UI ili roboti nadjačati ljude za 45 godina, ili do 2060. Taj se zaključak temelji na istraživanju u kojem je sudjelovalo preko 350 stručnjaka za umjetnu inteligenciju, piše Nature World News.

Rast sposobnosti

To je zato što se očekuje kako će umjetna inteligencija ranije uspjeti savladati brojne intelektualne aktivnosti i zapovjedi. Do 2024. UI bi mogla biti bolja od ljudi u prevođenju s jednog jezika na drugi. Do 2026. mogla bi biti bolja po pitanju srednjoškolskih eseja, a do 2027. mogla bi biti bolja u vožnji kamiona.

UI ili roboti mogli bi početi raditi u trgovinama do 2031. Do 2049. mogli bi pisati bestselere a do 2053. već bi autonomno vršili operativne zahvate. Sudionici u ispitivanju vjeruju kako bi za 120 godina svi ljudski poslovi mogli biti automatizirani.



Ljudska prednost – svestranost

Rezultat očito ima “dalekosežne” društvene posljedice, uvjerena je Katja Grace sa Instituta za istraživanje strojeve inteligencije u Berkleyu, Kalifornija. Unatoč tome što su uvjereni da će UI relativno skoro nadmašiti ljude, misle kako postoji samo 5% šanse da će računala dovesti do uništenja ljudi. Uvjereni su kako će ljudi i dalje biti prisutni kako bi rješavali buduće probleme s UI.

“Postoji sve više dokaza kako će UI nadmašiti ljude u složenim, ali specifičnim zadacima”, izjavila je Eleni Vasilaki sa Sveučilišta u Sheffieldu.

“Ali nema puno dokaza da će se u dogledno vrijeme pojaviti UI s ljudskom svestranošću.”

Već i danas postoji dosta UI sustava koji s lakoćom nadmašuju ljude, ali su dobri za samo jednu vrstu zadataka. U svemu ostalom su potpuno beskorisni osim ako ih se ponovo ne istrenira iz početka.