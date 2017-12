ŠTO MU JE TO TREBALO: Frajer isprovocirao osu s najbolnijim ubodom da ga napadne i istog trena zažalio

Kako bi istražio na vlastitoj koži koliko je bolan ubod rijetke ose ratnice – ovaj je čovjek bio spreman podnijeti veliku žrtvu.

Mnogi ljudi se ne osjećaju baš ugodno u blizini životinja koje ih mogu ubosti, poput pčela ili osa.

Većina tih životinja ne može vas ozbiljno nauditi, jer je posljedica samo lagana bol i svrab. Ali ipak i sama pomisao na njihove žaoke stvara trenutačni strah u ljudskome umu, i to unatoč tome što takve životinje najčešće možete bez problema zgaziti, piše Viral Thread.

Lovac na najbolnije ubode

No postoje i stvorenja koja vam stvarno mogu nanijeti ozbiljnu bol. S njima se obično suočavaju samo oni posebno hrabri (ili možda glupi). Jedna od takvih osoba je i Coyote Peterson, američki edukator o divljim životinjama koji često provocira opasne životinje kako bi saznao što više o njima.



Neustrašiv avanturist već ima iskustva s bolnim ubodima, no možda bi bilo bolje da je ovu životinju jednostavno zaobišao. Radi se o opasnoj osi ratnici. “Ovo će definitivno biti gadno”, izjavio je 36-godišnjak dok je gledao direktno u kameru, prije no što je naveo osu da ga ubode svojim ogromnim žalcem. “Ovaj eksperiment o tome što se dogodi nakon uboda doveo je do tolike strašne boli, ali ja ću ju pokušati izdržati u ime obrazovanja i znanosti”, dramatično je objašnjava Peterson dok je još tražio gnijezdo ose ratnice kako bi uhvatio jedan uzorak.

Procjena snage uboda

No jednom kada ju je ulovio, čovjek postaje očito nervozan. “Bio sam uzbuđen dok sam ju hvatao i tek sada shvaćam da sam si zapečatio sudbinu”, objašnjava on svojim YouTube fanovima kojih ima gotovo devet milijuna.

Cilj eksperimenta bio je procijeniti snagu uboda ose ratnice. Da li može onesposobiti? Može li ga ljudsko tijelo tolerirati? “Samo ću se malo na trenutak odmaknuti i diviti stvorenju. Kako može nešto takve veličine, duljine jedva 2,5cm, sadržavati tako snažan ubod”, pita Peterson. Petersona misija u osnovi je bila žrtvovati se, kako bi se uspostavio učinak obrambenog mehanizma ovog stvorenja na ljudsko tijelo.

“Jako malo ljudi je ustvari ubola ova vrsta ose, jer za razliku od uobičajenih osa, ove često grade svoja ogromna gnijezda visoko u drveću prašume Srednje i Južne Amerike, na mjestima gdje ljudi praktički nikada ne zalaze.”

“Nevjerojatno su brze, znatno brže od obične ose”, nervozno kaže u kameru, prije nego što doda kako su i “nevjerojatno agresivne”. “Samo na temelju znanja kako se radi o izuzetno agresivnim insektima, imam osjećaj da će ubod biti nevjerojatno bolan. Ali, mentalno sam se pripremio za primanje uboda.” Unatoč opasnosti koja mu prijeti, Peterson je izvadio osu iz staklenke te je pritisnuo na svoju izloženu kožu.

Bolno uništavanje stanica

Čim ga je osa ubola, Peterson je malo zajaukao od boli prije nego što se srušio na tlo. “Čovječe, ovo djeluje stvarno brzo. Za sada nije gadno kao mrav metak”, govori kroz stisnute zube , a zatim se ipak predomisli, “Ne, ne, drži se.” Kamerman cijelo vrijeme ispituje Petersona da li mu je dobro, dok avanturist i dalje govori svoja opažanja, “Oštra prodorna bol”, prosiktao je kroz stisnute usne. “Ruka mi je natekla stvarno jako brzo.”

“Ono što se sada događa je da mi otrov ulazi u krvotok. Zatim uništava membrane mojih krvnih stanica te ih raštrka. Među njima su i stanice koje su neuroni.” “Ti neuroni šalju poruke u moj mozak koje su samo vrišteća bol, bol, bol, i vjerujte mi da mi kroz ruku sada prolazi ogromna količina boli.”

Ubod ose ratnice ipak nije najbolniji

“Bol u stvari postaje sve gora što vrijeme prolazi, i ne znam da li to otrov i dalje djeluje ili samo neuroni šalju signale u moj mozak.” “Pokušavam nekako mentalno apsorbirati svu tu bol (…) Osjećam kao da ću se onesvijestiti i to nije dobro. Pokušavam kontrolirati svoje disanja”, objašnjava dok gubi dah. Peterson je na kraju ipak preživio test a osa ratnica je puštena natrag u prirodu. Unatoč mučnoj boli koju mu je osa nanijela, Peterson tvrdi kako ovo nije najgora bol koju je osjetio.