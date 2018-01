ŠOKANTNI PODACI NASA-ine 23-GODIŠNJE STUDIJE: Ako vas ove brojke ne zabrinu, nešto ozbiljno ne valja s vama

NASA-ini satelitski podaci pokazali su kako El Nino topi ledeni pokrov na Antarktici i do 25 centimetara svake godine.

El Nino i La Nina odvojeni su događaji koji naizmjence mijenjaju temperaturu vode u Tihom oceanu, koji periodički oscilira između toplije temperature tijekom El Nina i hladnije kada traje La Nina, piše Daily Mail.

Dramatičan učinak El Nina

Zahvaljujući satelitskim promatranjima, znanstvenici su otkrili kako ovi oceanski fenomeni prouzrokuju topljenje ledenog pokrova Antarktike, dok istovremeno povećavaju količinu snježnih padalina. Istraživanje koje su proveli znanstvenici Oceanografskog instituta Scripps pokazalo je kako fenomen El Nino, zvan i El Nino – Južna oscilacija (ENSO), ima dramatičan učinak na formiranje ledenih pokrova na Južnome polu.

“Postojale su neke studije koje su koristile računalne modele, kao i neka indirektna promatranja antarktičkog leda, ali nismo imali prava promatranja ledenog pokrova”, kaže dr. Fernardo Paulo, suautor studije. “Sada posjedujemo zabilježbe 23 godine satelitskih podataka o ledenom pokrovu zapadne Antarktike”, dodaje.



I topljenje leda i više snijega

Znanstvenici su otkrili kako jaki El Nino pojačava dotok tople oceanske vode prema Antarktici što potiče topljenje leda ispod površine vode. No isto su tako otkrili kako El Nino mijenjanjem zračnih struja i smjera vjetra povećava količinu snježnih padalina. Ti suprotstavljeni utjecaji El Nina na arktički led, povećanje mase snijegom, ali i gubitak zbog topljenja, nisu se u početku mogli pravilno odrediti iz satelitskih podataka. No na kraju su znanstvenici otkrili kako se led ipak topi brže no što novi snijeg pada, te kako je stoga ukupan rezultat ipak gubitak mase.

EKSTREMNI VREMENSKI UVJETI: Masivni El Nino koji divlja planetom najveći je ikad zabilježen

“Sateliti mjere visinu ledenog pokrova, ne njegovu masu, te su prva promatranja ukazivala na to da se visina leda u stvari i povećala tijekom jakih El Nina”, rekao je Dr. Paolo. “Očekivao sam ukupno smanjenje visine zbog gubitka mase, no ispada da se visina povećala”, kaže. No nakon provjere više od 20 godina satelitskih podataka, dr. Paul je otkrio da se ledeni pokrov u području Antarktike pod nazivom Amundsenovo more smanjivao oko 20 centimetara godišnje. Ukupna je promjena bila nekih 5 metara. Najznačajnija promjena tijekom 23-godišnjeg perioda dogodila se za vrijeme El Nina iz 1997., kada je visina leda narasla za preko 25 centimetra.

La Nina pak djeluje na ledeni pokrov suprotno od El Nina, te prouzrokuje rast njegove mase.