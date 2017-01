RAZBIJEN MIT O HANNIBALU LECTERU: Pravi psihopati uopće nisu natprosječno inteligentni, dapače…

Psihopate se općenito opuje kao manipulativne, nepoštene i apatične osobe. Međutim, ideja da su izuzetno bistri i pametni – kao što se često prikazuje na televiziji, nije baš istina. Naime, studije pokazuju da, općenito, psihopati imaju ispodprosječnu inteligenciju.

Jeste li upoznali psihopata?

Prema New Scientistu, Brian Boutwell sa Sveučilištu St. Louis kaže da smo možda već upoznali psihopata u životu, ali to ne možemo znati jer oni čine vrlo mali udio u stanovništvu, otprilike 1 posto.



A “psihopat” je onaj koji postiže određeni rezultat na testu psihopatskih osobina. To uključuje bezdušnost, agresivnost, impulzivnost i osjećaj grandioznosti. Oni ne moraju uvijek ozlijediti nekoga, ali izgledi da će to prije ili kasnije napraviti bit će vrlo veliki.

Psiholozi, međutim, kažu da je Hannibal Lecter mit. Kao i dojam da psihopati imaju iznadprosječni intelekt, jer su šarmantni i manipulativni, a ništa od toga nije baš istina.

Boutwell kaže da njihova impulzivnost i sukobljavanje sa sa zakonom znači da i nisu pretjerano inteligentni.

Boutwell i njegovi suradnici napravili su test i analizirali rezultate 187 objavljenih studija o inteligenciji i psihopatiji, uključujući istraživanja o psihopatima u zatvorima, ali i onih koji uživaju u normalnom životu.

Oni nisu pronašli nikakve dokaze da psihopati imaju markere više inteligencije od ljudi koji ne dijele njihove osobine. Oni su, u stvari, postigli niže rezultate na testovima inteligencije.

Psihopati žude za senzacijama

Matt DeLisi sa Sveučilišta Iowa State kaže kako ti rezultati mogu staviti mit o Hannibalu Lecteru na kušnju. Dodao je da oni imaju tendenciju i slabijeg uspjeha u školi, jer je sve što traže uzbuđenje i senzacija.

Boutwell se nada da će svojim istraživanjem pomoći u razumijevanju kako funkcionira psihopatija. New Scientist piše da to također može pomoći u razumijevanje možemo li liječiti to stanje, jer se psihopate trenutno smatra “neizlječivima”.