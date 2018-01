PRONAĐENA TUTANKAMONOVA SUPRUGA? Djevojka tragične sudbine bila je udana za svog oca, djeda i polubrata

Misterij groba supruge jednog od najpoznatijih vladara drevnog Egipta došao je na korak bliže rasvjetljavanju.

Egiptolozi su u Dolini kraljeva otkrili grobnicu za koju vjeruju da pripada Ankesenamon, supruzi Tutankamona. Ako se pretpostavka pokaže točnom, to bi moglo pomoći razotkriti sudbinu supruge dječaka kralja, koja je iznenada nestala iz povijesnih zapisa nakon njenog drugog braka, piše Daily Mail.

Otkrili grobnicu, ali ne znaju čija je

Vjeruje se kako je ova djevojka imala tragičan i kratak život, tijekom kojeg se udala za svog oca, svog djeda, te svog polubrata Tutankamona. Arheolozi su počeli s iskopavanjem područja oko grobnice za koju vjeruju da sadrži njeno tijelo.

Početak iskopavanja objavio je poznati egiptolog i bivši egipatski ministar za starine Zahi Hawass. On je otkrio navodnu grobnicu u blizini grobnice faraona Aja u srpnju 2017., koristeći penetrirajući radar. Lokacija se nalazi u Dolini majmuna, koja se nalazi unutar područja Doline kraljeva. “Sigurni smo da je na tom području skrivena grobnica. ali još ne znamo kome pripada”, rekao je Hawass ljetos nakon otkrića grobnice.



Brakovi unutar kraljevske loze

Nakon iznenadne smrti Tutankamona, koji je vladao od 1332. do 1327. godine pr. Kr., Ankesenamon je udana za Aja, koji ga je naslijedio te vladao od 1327. do 1323. godine pr. Kr. Ankesenamon je bila treće dijete faraona Enkatona i Nefertiti, te je rođena oko 1348. godine pr. Kr. S Tutankamonom je dijelila istog oca, te je bila nekoliko godina starija. Udala se za njega kada je on kao devetogodišnjak postao kralj. Neki zapisi navode kako se nakon Tutankamonove smrti preudala za svog djeda, a drugi kako je prije toga na kratko bila i supruga svog oca.

Tutankamon svoju slavu ne duguje djelima koja je počinio za života, jer se po tome smatra faraonom od manje važnosti, već činjenici kako je njegova grobnica pronađena gotovo netaknuta, i do sada ostaje najkompletnija grobnica egipatskog vladara ikada pronađena.