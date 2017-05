PRONAĐEN FOSIL ZLOGLASNOG DINOSAURA: Konačno znamo kako je izgledao trudni T-Rex

Znanstvenici vjeruju da su pronašli fosil trudne ženke Tyrannosaurus Rexa u američkoj državi Montana, javlja CNN.

Do sada je bilo teško utvrditi spol životinja izumrlih prije više od 60 milijuna godina no ovo otkriće konačno bi moglo dati smjernice znanstvenicima o karakteristčnim obilježjima ženki. Časopis Science objavio je da su znanstvenici utvrdili kako je zloglasni T-Rex zapravo potomak kokoši. To su utvrdili analizom fragmenata proteina iz kostiju.

Ptice su potomci dinosaura

Znanstvenici sa Sveučilišta u Sjevernoj Karolini i tamošnjeg Muzeja umjetnosti objavili su svoj zaključak u časopisu Scientific Reports.

“Ne znamo ništa o različitostima dinosaura u odnosu na njihov spol. Nisu oni bili sramežljivi u slanju signala suprotnom spolu sa svojim zviždaljkama, rogovima i grbama no do sada nismo imali pouzdan način kako bismo razlikovali ženke od mužjaka”, napisala je paleontologija Lindsay Zanno u priopćenju medijima.



Znanstvenici su do sada utvrdili da su današnje ptice evoluirale od dinosaura vodeći se rezultatima analiza kostiju.