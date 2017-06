NASA O MOGUĆEM VANZEMALJSKOM ŽIVOTU: ‘Na satelitima Saturna i Jupitera našli smo skoro sve uvjete za život’

U 20 sati po našem vremenu počela je velika press konferencije NASA-e, koja je najavila objavu novih otkrića vezanih za istraživanja o oceanima izvan Zemlje, što je iznimno važno za istraživanje života u Sunčevom sustavu.

NASA je objavila kako su pronašli sve što je potrebno za život na Jupiterovom satelitu Europi te Saturnovom satelitu Enkeladu.

Već ranije, na Enkeladu su snimljeni gejziri, u kojima su osim vode pronađeni i amonijak, metan, ugljični dioksid te tragovi organskih spojeva, a sada je letjelica Cassini, otkrila i tragove vodika, što je značajno jer otkriva kako na Enkeladu postoje hidtrotermalni izvori. Osim što bi vodik mogao služiti kao hrana za (eventualne) mikrobe, znanstvenici su uzbuđeni jer i na Zemlji postoje geotermalni izvori koji uzdržavaju život neovisno o Sunčevoj svjetlosti.

Novo snimanje satelita Hublle otkrilo je i kako bi Europa lako mogla uzdržavati život. S dvije godine razmaka, svemirski teleskop je snimio dva potencijalna gejzira. Iako astronomi nisu potpuno sigurni kako je u pitanju gejzir, ističu kako je oba puta snimljen na istom mjestu,na dijelu Europe na kojem je ranije izmjerena povećana temperatura. Već dugo se o Europi nagađa kao najboljem kandidatu za život izvan Zemlje, a takva “komunikacija” kamene jezgre, tekućeg oceana i ledene površine je zadnji komadić slagalice.



U NASA-i ističu kako su učinili sve što su mogli. Letjelica Cassini nije opremljena kako bi dekektirala konačne dokaze života, ali su pokazali kako oba satelita mogu uzdržavati (barem) mikrobe. Zato nestprljivo iščekuju 2020. kada kreće misija Europa Clipper.

TIJEK KONFERENCIJE

20:50 Ispod ledene površine Jupiterove Europe, nalazi globalni ocean. Vjeruje se kako Europa, satelit velik kao naš Mjesec, ima dvostruko više vode od Zemlje. Ako imate slani ocean, u kontaktu s kamenom jezgrom i niz izvora energije, imate sve što vam je potrebno za život. 2014. snimilo smo mogući gejzir, što je značajno jer pokazuje kako bismo mogli doći do tekuće vode puno lakše, bez da bušimo kilometre leda. Prošle godine, na snimkama sa teleskopa Hublle vidjeli smo gotovo identičnu strukturu na istom mjestu. Gledajući samo površinsku kartu, na tom mjestu se ne vidi ništa značajno, no ako se promotri termalna, vidimo da je najtoplije na mjestu na kojem je snimljen eventualni gejzir.

20:45 Naš tim je razmatrao razne mogućnosti od kuda vodik i nakon detaljne analize vjerujemo kako nastaje od kemijskih reakcija tople vode i kamenja. Željezni minerali reagiraju s vodom , stvarajući druge minerale i pritom otpuštajući vodik. Ovo otkriće je značajno jer pokazuje kako postoji hidrotermalni sustav i reakcije na Enkeladu. Osim toga, hidrotermalni fluid, koji kruži dnom oceana bogat je mineralima. Na Zemlji isti princip je temelj ekosustava geotermalnih izvora, koji uzdržava život neovisno od sunca. Nismo otrkili tragove života, ali podaci koji imamo pokazuju kako je i to moguće. Casini nije opremljen da traga za životom. Otrkili smo kako bi Enkelad ima uvjete u kojima bi život mogoa postojati, ali to je to. Dalje će morati tražiti druge misije.

20:40 Zahvaljujući instrumentima, znamo kako su vodoskoci (gejziri, izbačaji) 98 posto voda, sadrže tragove amonijaka, ugljičnog dioksida i metana, kao i neke organske spojeve. No do sada nismo uspjeli uhvatiti vodik.

20:35 Već ranije, Cassini je snimila vrlo značajnu fotografiju Enkelada. Iz ovih pukotina na ledenoj površini izlaze gejziri. Ispod toga je globalni ocean, oko kamene jezgre, a neke fotografije upućuju na hidrotermalne izvore. A danas smo otkrili i vodik, koji bi mogao uzdržavati mikrobe. Nakon 12 godina istraživanja, znamo da Enkelad ima praktički sve što je potrebno kako bi uzdržavao život kakvog znamo.

20: 30 Cassini već 13 godina leti oko Saturna. Danas objavljujemo kako je Cassini otkrio vodik u gejzirima Enkelada koji se diže s morskog dna u Enkeladu i odlazi u svemir. To je važno jer vodik može biti kemijsko gorivo za mikrobe koji bi mogli biti u Enkeladovom oceanu. Enkelad je premali da bi zadržao vodik dok se stvarao. Zato, vodik sigurno dolazi iz unutrašnjosti Enkelada.

20:25 NASA je prvo otkrila vodu ispod Europe, a letjelica Cassini je otkrila velike gejzire vodene pare na Enkeladu i sada vjerujemo kako je i Enkelad vodeni svijet. Ovo je uzbudljivo vrijeme, u kojemo možemo poslati sondu na te vodene svijetove u kojima možda led štiti život kao što ga atmosfera štiti na Zemlji.

20:20 NASA-ina potraga za životom u svemiru počinje na Zemlji, objavila je znanstevina, navodeći kao primjer ekosustave na dnu oceana uz geotermalne izvore.

20: 15: Ovo je velik dan za NASA-u. Ovim istraživanjima ne samo da ćemo bolje razumjeti procese koji se odvijaju na Zemlji nego smo napravili veliki korak prema otkrivanju života u svemiru.

20: 05 Imamo ne jedno nego dva otkrića, najavila je NASA na otvaranju konferencije u kojoj će sudjelovati znanstvenici i sa atlanske i pacifičke obale SAD-a.

Već dugo, astronomi znaju kako je ispod zaleđene površine Europe, Jupiterovog satelita, tekuća voda. Obzirom na to da NASA u najavi ističe i letjelicu Cassini koja je trenutno u orbiti, moguće je da će govoriti i otkrići vode i na jednom od Saturnovih satelita. Za to je najizgledniji Enkelad. . Raznim mjerenjima iz svemirske letljelice Cassini utvrđeno je da je Encelad načinjen većinom od leda, vode i možda male količine kamena i metala. Početkom 2006. NASA-ina letjelica Cassini snimila je, vjerojatno, tekuću vodu koja izbija iz gejzira na Enceladu.

Obzirom na izmjerenu toplinu koja probija na površinu i stvara uzorak nalik na tigrove pruge na ledenoj površini, astronomi pretpostavljaju kako je tekuća voda znatno bliža površini.

Iako do Jupiterovih i Saturnovih dopire znatno manje sunca, Europu i Enkelad grije plima i oseka – ogromna gravitacija matičnih planeta gnječi i rasteže satelite, a trenje stvara toplinu.

Tekuća voda je prilično važna za mogućnost života izvan Zemlje jer je fenomenalno otapalo i omogućuje svim molekulama koje se u njoj nađu, da se organiziraju. Ukratko, na Zemlji nećete naći sterilnu kapljicu vode (osim ako ju niste sami sterilizirali) – a astrobiolozi pretpostavljaju kako je slično i svemiru.